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В Минпромторге предложили ограничить закупки медоборудования за рубежом

20 июля 2023, 17:09
Фото: 1MI
Минпромторг предложил прекратить государственные закупки импортного медицинского оборудования, в частности ИВЛ.

Реакция общественности и СМИ поначалу была отрицательной, но в результате анализа ситуации появились выводы о необходимости подобной меры. Об этом пишет newizv.ru

Независимое брюссельское издание EU-Chronicle сообщило, что американский производитель медицинских изделий General Electric HealthCare в скором времени окажется близок к установлению монополии на ввоз в Россию сложного медицинского оборудования.

Это стало возможным, поскольку целый ряд игроков на рынке медицинской техники и оборудования (Philips, Siemens, Canon) уже выбыл. Теперь GE сообщила дилерам в РФ, что готова к наращиванию поставок, что фактически сделает компанию монополистом на российском рынке. С учетом сложившейся геополитической ситуации такое недопустимо.

Тем не менее российская общественность активно выступила против отказа от закупок за границей аппаратов ИВЛ, предложенного Минпромторгом. В связи с этим представители девяти крупных благотворительных фондов («Живи сейчас», «Вера», «Кораблик», «АдВита» и т. д.) написали соответствующее письмо в ведомство.

В Минпромторге рассказали, что окончательное решение предстоит принять с учетом обратной связи, полученной от граждан и организаций. В самом Минпромторге сегодня провели встречу производителей оборудования, представителей медицинского сообщества и фондов, в рамках которой состоялось открытое обсуждение проекта и всех возможных вопросов.

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 616 от 30 апреля 2020 года отказ от импорта коснется только тех видов аппаратов ИВЛ, которые выпускают в России с последующим успешным применением. При этом решение не коснется частных клиник и приобретения аппаратов фондами, рассказали в ведомстве.

Сейчас в России изготавливают до 36 тысяч единиц аппаратов ИВЛ в год. Среднегодовая потребность в них оценивается в 2 700 единиц. Согласно информации Минпромторга, представленных мощностей достаточно для внутренних нужд. Ведущими отечественными производителями аппаратов ИВЛ являются АО «КРЭТ» госкорпорации «Ростех» и ООО «Тритон-электроникс», которые поставляют более 35% аппаратов от общего числа. Помимо этих компаний данное оборудование производят, как известно, ЗАО «Радиан», ООО «Хирана+», ООО «Медпром», ООО «ТМТ» и другие.

Несколько лет назад, в разгар пандемии, спецслужбы Израиля организовали скупку аппаратов ИВЛ с целью создания искусственного дефицита. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в тот момент распорядился срочно увеличить объемы отечественного производства ИВЛ. Таким образом, вопрос был решен.

У России имелись и стратегические запасы, и производственные мощности, дающие возможность в короткие сроки производить крупные партии аппаратов ИВЛ. Сегодня самым важным является совершенствование производства, чтобы отечественная продукция соответствовала всем требованиям медиков и пациентов.

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