В Минпромторге предложили ограничить закупки медоборудования за рубежом

Сейчас в России изготавливают до 36 тысяч единиц аппаратов ИВЛ в год. Среднегодовая потребность в них оценивается в 2 700 единиц. Согласно информации Минпромторга, представленных мощностей достаточно для внутренних нужд. Ведущими отечественными производителями аппаратов ИВЛ являются АО «КРЭТ» госкорпорации «Ростех» и ООО «Тритон-электроникс», которые поставляют более 35% аппаратов от общего числа. Помимо этих компаний данное оборудование производят, как известно, ЗАО «Радиан», ООО «Хирана+», ООО «Медпром», ООО «ТМТ» и другие.