В Новосибирске сносят кафе Carl’s Jr в Первомайском сквере — что говорит владелец

В мэрии сообщили, что из-за отказа владельцев кафе выполнить решение суда, ремонт в сквере пришлось отложить. Однако Герман, в беседе с «BFM-Новосибирск» утверждает, что ему еще был оставлен месяц на исполнение решения суда. Он также указал, что кафе занимает лишь небольшую часть сквера и работы из-за этого странно было откладывать.