В новосибирском СНТ живодер жестоко избил собаку

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
«Сегодня в 00:13 неизвестный мужчина подошёл к привязанной собаке в СНТ „Волна-1“ в Новосибирском районе и начал жестоко избивать ее», — сообщается в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
Автор поста сообщил, что все материалы по факту избиения направлены в полицию. Если кто-то из сибиряков в курсе происходящего, они могут помочь правоохранительным органам.
Произошедшее уже вовсю обсуждают новосибирцы. «Слов нет…. Да я за свою собаку горло перегрызу. Надеюсь, что с животным все в порядке», — возмущается Мария Зайцева. «Какой смелый! Намотать цепь на шею и посмотреть на его смелость», — предлагает Владимир Самиулин.
Впрочем, встречаются и защитники живодера. «Это была проверка собаки. И она ее не прошла», — считает Вера Борисова. «Может, у него другая собака родственников погрызла? Нужна предыстория», — рассуждает Рамис Мухамедзянов.
В полиции уже в курсе произошедшего.
«В полицию заявлений и сообщений по данному факту не поступало. По выявленной публикации в сети Интернет сообщение зарегистрировано в полиции в установленном порядке. Полицейскими проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали корреспонденту Atas.info в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.