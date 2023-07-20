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В новосибирском СНТ живодер жестоко избил собаку

20 июля 2023, 09:26
Фото: Midjourney
Неизвестный садист жестоко избил собаку
В Новосибирском районе жестоко избили собаку. Неизвестный живодер набросился на животное, когда оно смирно сидело на цепи.
«Сегодня в 00:13 неизвестный мужчина подошёл к привязанной собаке в СНТ „Волна-1“ в Новосибирском районе и начал жестоко избивать ее», — сообщается в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

Автор поста сообщил, что все материалы по факту избиения направлены в полицию. Если кто-то из сибиряков в курсе происходящего, они могут помочь правоохранительным органам.

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Произошедшее уже вовсю обсуждают новосибирцы. «Слов нет…. Да я за свою собаку горло перегрызу. Надеюсь, что с животным все в порядке», — возмущается Мария Зайцева. «Какой смелый! Намотать цепь на шею и посмотреть на его смелость», — предлагает Владимир Самиулин.

Впрочем, встречаются и защитники живодера. «Это была проверка собаки. И она ее не прошла», — считает Вера Борисова. «Может, у него другая собака родственников погрызла? Нужна предыстория», — рассуждает Рамис Мухамедзянов.

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В полиции уже в курсе произошедшего.

«В полицию заявлений и сообщений по данному факту не поступало. По выявленной публикации в сети Интернет сообщение зарегистрировано в полиции в установленном порядке. Полицейскими проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали корреспонденту Atas.info в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
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#Новосибирская область#Происшествия#Александр Ляхов#Соцсети#Животные#Живодеры#Избиение#Собака#Полиция
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