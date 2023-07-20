В новосибирском СНТ живодер жестоко избил собаку

Произошедшее уже вовсю обсуждают новосибирцы. «Слов нет…. Да я за свою собаку горло перегрызу. Надеюсь, что с животным все в порядке», — возмущается Мария Зайцева. «Какой смелый! Намотать цепь на шею и посмотреть на его смелость», — предлагает Владимир Самиулин.