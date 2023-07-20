Виталий Хоценко: российским регионам нужны свои кадровые конкурсы

«Хотел бы вот что сказать — пример Виталия Павловича говорит о том, что мы стараемся и будем так делать дальше, а именно будем стараться помогать людям, которые положительно и результативно поработали на важнейших направлениях, помогать им двигаться дальше, расширять свои возможности, получать участки с большей ответственностью», — сказал Путин.