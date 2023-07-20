Виталий Хоценко: российским регионам нужны свои кадровые конкурсы

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Updated Сегодня, 10:40
Глава государства поддержал инициативу Виталия Хоценко о приземлении конкурса «Лидеры России» на регионы. По мнению врио губернатора Омской области, это позволит решить проблему кадрового дефицита в субъектах, пишет gorod55.ru
«В Омской области „Лидеры России“ работают во всех направлениях на развитие нашего сибирского региона. Более 7000 омичей за пять лет приняло участие в конкурсе. „Лидеры России“, я считаю, это тот базовый конкурс, который нужно продолжать», — отметил омский глава.
Лучшие проекты Хоценко пообещал реализовать, а авторам устроить стажировку в органах власти. Владимир Путин высоко оценил решения главы Омской области и привел его в пример как эффективного финалиста конкурса «Лидеры России».
«Хотел бы вот что сказать — пример Виталия Павловича говорит о том, что мы стараемся и будем так делать дальше, а именно будем стараться помогать людям, которые положительно и результативно поработали на важнейших направлениях, помогать им двигаться дальше, расширять свои возможности, получать участки с большей ответственностью», — сказал Путин.
Чем запомнился ставропольский экс-министр
Стоит отметить, что стремительный карьерный рост Виталия Хоценко связывают в том числе с конкурсом «Лидеры России». Управленец в ЯНАО, ставропольский министр промышленности, директор департамента в Минпромторге РФ, премьер-министр Донецкой Народной республики — за плечами 37-летнего врио губернатора Омской области Виталия Хоценко уже впечатляющий багаж опыта.
Но, пожалуй, по-настоящему раскрыть свой потенциал ему удалось в Ставропольском крае. Шесть лет работы в южном регионе если не сформировали, то точно повлияли на Виталия Хоценко как регионального управленца.
Наиболее яркие его проекты — ветровая электростанция и солнечная станция. Это до сих пор самые крупные и мощные площадки возобновляемой энергетики в России.
«Мы создали новую отрасль экономики — возобновляемую генерацию, привезли ветрогенераторы и солнечные батареи. Это была лично моя идея, и я очень благодарен, что губернатор её поддержал», — признался Хоценко.
Другое ключевое направление — работа с бизнесом. В регионе реанимировали и расширили ряд предприятий. А бывший завод «Автоприцеп-КАМАЗ» реорганизовали в индустриальный парк «Мастер». Сегодня это один из лидеров рейтинга инвестиционных площадок России, а тогда смелый инновационный проект.
Как министр энергетики, промышленности и связи края Хоценко отвечал за покрытие территорий интернетом. При нем «всемирной паутиной» охватили и села, в которых живут от 250 человек. Стабильную мобильную связь получили поселения с населением свыше 500 человек.
Кроме того, именно на Ставрополье будущий глава субъекта много работал с местными инициативами, ведь край был пионером в реализации профильной программы. А теперь и жители Омской области смогут эффективно и качественно влиять на развитие своего региона.
Как омичи могут улучшать область
Наряду с такими проектами, как всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал», всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход», программа развития «Другое дело» в Омской области появился свой форум гражданских инициатив «Решают люди».
Более 300 жителей региона, которым небезразлична судьба области, проходят обучение, осваивают инновационные технологии и разрабатывают собственные инициативы по благоустройству. Лучшие идеи получат приоритет при отборе для реализации в 2024 году.
Поможет в благоустройстве Омской области и программа «Местные инициативы», которую будут расширять, сообщил Хоценко. На следующий год принято решение выделить 1 миллиард рублей, и таким образом благоустроить не 70 пространств во всех муниципалитетах, а как минимум в пять раз больше.
Что известно о Виталии Хоценко
Виталий Павлович Хоценко родился 18 марта 1986 года. Детство провел на Крайнем Севере. Получил несколько образований. В частности, окончил социологический факультет МГУ, Сингапурский институт маркетинга по специальности «Бизнес-менеджмент», магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности «Государственное регулирование экономики».
Работал помощником члена Общественной палаты Российской Федерации, начальником отдела анализа и прогнозирования окружной телерадиокомпании «Ямал-Регион», директором Департамента по науке и инновациям ЯНАО и помощником первого заместителя губернатора ЯНАО по промышленности, топливно-энергетическому и природно-ресурсному комплексам.
В 2013 году переехал на Ставрополье и занял пост министра энергетики, промышленности и связи края. В сентябре 2019 года начал работать директором департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ.
Затем девять месяцев с июня 2022 года возглавлял правительство Донецкой Народной Республики. За столь небольшой период удалось расчистить и открыть Мариупольский порт, что было просто необходимо для восстановления Мариуполя и других объектов ДНР и ЛНР. По графику заработал водовод — это позволило наладить отопление зимой. Начали возрождать простаивающие производства, провели масштабные референдумы, обеспечили кадрами ведомства, открыли территориальные представительства госструктур.
23 марта 2023 года указом президента РФ Виталий Хоценко был назначен на должность врио губернатора Омской области.