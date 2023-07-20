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Жители Новосибирска напуганы объявлениями о замене домофонов: правда или фейк

20 июля 2023, 14:28
Фото: 1MI
Странные объявления на домах о замене домофонов начали появляться по всей стране, в том числе в Новосибирске. Подобные сообщения заметили на днях также жители соседнего Красноярска. В УК предупреждают о мошенниках.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Как выяснили наши коллеги из «Проспект Мира», в объявлении указан QR-код сайта АО «Домофон сервис» и там предлагается заполнить заявку на получение ключа за 300 рублей. Только этот сайт не официальный, а всего лишь зеркало сайта «Роскасса», о чем сообщает адресатная строка, в которой указано слово «mirror».

Компании, которые обслуживают домофоны в Новосибирске предупреждают, что не имеют отношения к этим объявлениям. Жителям посоветовали обратиться в полицию.

Сибирякам напомнили, что нельзя переходить по неизвестным ссылкам и вводить свои банковские данные на таких ресурсах. Аферисты используют ваши реквизиты в своих целях.

Эксперт по кибербезопасности и IT-специалист Сергей Ошаров отметил, что такие фишинговые сайты предназначены для сбора информации о пользователях — после ее могут продать или использовать в мошеннических целях. В информацию входят данные банковских карт и счетов, логины и пароли почт, личных кабинетов и так далее.
Сергей добавил, что платежный сервис «Роскассы» и одноименный сервис по продаже билетов — разные вещи. На второй ресурс нельзя переводить деньги, именно под него мошенники и создали свой сайт.
«Вероятнее всего, в объявлении указан платежный сервис от мошенников. В Сети множество жалоб людей, которые платили через сайт „Роскасса“, а деньги уходили в никуда. Лучше читать отзывы на определенные сайты перед тем, как переводить туда деньги».

#Мошенники#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Общество
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