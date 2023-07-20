Жители Новосибирска напуганы объявлениями о замене домофонов: правда или фейк

Эксперт по кибербезопасности и IT-специалист Сергей Ошаров отметил, что такие фишинговые сайты предназначены для сбора информации о пользователях — после ее могут продать или использовать в мошеннических целях. В информацию входят данные банковских карт и счетов, логины и пароли почт, личных кабинетов и так далее.

Сергей добавил, что платежный сервис «Роскассы» и одноименный сервис по продаже билетов — разные вещи. На второй ресурс нельзя переводить деньги, именно под него мошенники и создали свой сайт.

«Вероятнее всего, в объявлении указан платежный сервис от мошенников. В Сети множество жалоб людей, которые платили через сайт „Роскасса“, а деньги уходили в никуда. Лучше читать отзывы на определенные сайты перед тем, как переводить туда деньги».