Жители Новосибирска напуганы объявлениями о замене домофонов: правда или фейк

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
Как выяснили наши коллеги из «Проспект Мира», в объявлении указан QR-код сайта АО «Домофон сервис» и там предлагается заполнить заявку на получение ключа за 300 рублей. Только этот сайт не официальный, а всего лишь зеркало сайта «Роскасса», о чем сообщает адресатная строка, в которой указано слово «mirror».
Компании, которые обслуживают домофоны в Новосибирске предупреждают, что не имеют отношения к этим объявлениям. Жителям посоветовали обратиться в полицию.
Сибирякам напомнили, что нельзя переходить по неизвестным ссылкам и вводить свои банковские данные на таких ресурсах. Аферисты используют ваши реквизиты в своих целях.
Эксперт по кибербезопасности и IT-специалист Сергей Ошаров отметил, что такие фишинговые сайты предназначены для сбора информации о пользователях — после ее могут продать или использовать в мошеннических целях. В информацию входят данные банковских карт и счетов, логины и пароли почт, личных кабинетов и так далее.
Сергей добавил, что платежный сервис «Роскассы» и одноименный сервис по продаже билетов — разные вещи. На второй ресурс нельзя переводить деньги, именно под него мошенники и создали свой сайт.
«Вероятнее всего, в объявлении указан платежный сервис от мошенников. В Сети множество жалоб людей, которые платили через сайт „Роскасса“, а деньги уходили в никуда. Лучше читать отзывы на определенные сайты перед тем, как переводить туда деньги».