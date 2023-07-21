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63-летнего пешехода сбил автомобиль в Новосибирской области — он погиб

21 июля 2023, 03:42
Фото: ГИБДД по НСО
Мужчина получил серьезные травмы

В Новосибирской области 63-летний пешеход погиб в ДТП

В Новосибирском районе произошло ДТП с погибшим — водитель автомобиля наехал на пешехода, который переходил дорогу, подробности сообщают в ГИБДД по НСО.

В Новосибирской области произошла авария, в которой погиб человек.

21 июля утром около 07.50 67-летний водитель автомобиля «Митсубиси-Лансер» двигался по дороге К-12 «Новосибирск-Колывань-Томск» из Новосибирска в р. п. Колывань. Он совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу слева направо через нерегулируемый пешеходный переход.

В результате этой автомобильной аварии пешеход, мужчина 63 лет, получил тяжелые травмы, от которых скончался.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции, чтобы выяснить причины случившегося.

Названы подробности ДТП с участием машины скорой помощи в Новосибирске
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#ДТП#Новосибирская область#Транспорт#Город#Происшествия#18+#Погиб#Эмилия Губарева
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