63-летнего пешехода сбил автомобиль в Новосибирской области — он погиб

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В Новосибирской области произошла авария, в которой погиб человек.
21 июля утром около 07.50 67-летний водитель автомобиля «Митсубиси-Лансер» двигался по дороге К-12 «Новосибирск-Колывань-Томск» из Новосибирска в р. п. Колывань. Он совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу слева направо через нерегулируемый пешеходный переход.
В результате этой автомобильной аварии пешеход, мужчина 63 лет, получил тяжелые травмы, от которых скончался.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции, чтобы выяснить причины случившегося.