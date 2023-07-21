63-летнего пешехода сбил автомобиль в Новосибирской области — он погиб

21 июля утром около 07.50 67-летний водитель автомобиля «Митсубиси-Лансер» двигался по дороге К-12 «Новосибирск-Колывань-Томск» из Новосибирска в р. п. Колывань. Он совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу слева направо через нерегулируемый пешеходный переход.