ФОМС: По полису ОМС медпомощь можно получить без привязки к региону

Важно отметить, что часто случаются ситуации, когда люди чувствуют недомогание во время отпуска или командировки в другом регионе, но состояние не требует срочной помощи. В таких случаях возможно пройти диспансеризацию для выявления и последующего лечения заболевания. И хорошая новость в том, что при наличии полиса ОМС это можно сделать в любой медицинской организации, независимо от привязки к региону.