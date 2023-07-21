ФОМС: По полису ОМС медпомощь можно получить без привязки к региону

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Согласно информации «РГ», полис обязательного медицинского страхования (ОМС) действует на всей территории России, что дает право каждому застрахованному лицу получить бесплатную медицинскую помощь в любом уголке страны. Для получения медпомощи в другом регионе необходимо предъявить полис ОМС и паспорт (для детей младше 14 лет — свидетельство о рождении), пишет rg.ru.
Оказание бесплатной медицинской помощи распространяется на ряд заболеваний и состояний, включая инфекционные и паразитарные болезни, новообразования, заболевания крови и кроветворных органов, проблемы глаза, уха, органов дыхания, пищеварения, кожи и подкожной клетчатки, а также травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних факторов, беременность и послеродовой период.
Помимо этого, в каждом регионе действуют горячие линии территориальных фондов обязательного медицинского страхования, где можно быстро получить консультации по интересующим вопросам.
Важно отметить, что часто случаются ситуации, когда люди чувствуют недомогание во время отпуска или командировки в другом регионе, но состояние не требует срочной помощи. В таких случаях возможно пройти диспансеризацию для выявления и последующего лечения заболевания. И хорошая новость в том, что при наличии полиса ОМС это можно сделать в любой медицинской организации, независимо от привязки к региону.
Председатель ФОМС Илья Баланин подчеркнул важность профилактических мероприятий, включая диспансеризацию, которые включают все необходимые исследования для выявления опасных заболеваний на ранних стадиях. Поэтому система ОМС в последние годы активно развивается в направлении превентивной медицины.
Ожидается, что в текущем году более 86 миллионов россиян пройдут диспансеризацию, из них для 11 миллионов предусмотрена углубленная диспансеризация.