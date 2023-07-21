Губернатор Андрей Травников поручил выявлять любые вопросы участников СВО

Андрей Травников поблагодарил всех, кто пришёл на эту встречу — членов семей и самих бойцов, находящихся в отпуске, на лечении. «Для меня эта встреча очень важна. Установка по всем вертикалям и ветвям власти — выявлять и разрешать любые вопросы, которые возникают у родных военнослужащих. Это важно и для того, чтобы помогать всем семьям, и для того, чтобы на таких встречах выявлять системные проблемы и принимать необходимые решения. Мы берёмся за решение любых задач, от самых мелких, житейских — привезти дрова, поправить крышу — до самых сложных, связанных с документами Министерства обороны России, направлений на лечение в федеральные медицинские центры. Какие-то задачи решаются быстро, какие-то требуют времени, но на любой возникающий вопрос будет дан ответ и найдено решение — такова моя установка», — подчеркнул Губернатор.