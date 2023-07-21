Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Для того чтобы работать удаленно из Караканского бора, туда сначала нужно доехать. Дорога занимает около 3-х часов, выезжать нужно в сторону Алтая — сначала проезжаем Бердск и движемся дальше в сторону Барнаула. Поворачиваем направо сразу после указателя на Бурмистрово. Проезжаем Александровку, Бурмистрово, Быстровку, Завьялово.
Базы отдыха — «Сфера», «Старый дебаркадер» начинаются уже в Завьялово, чуть дальше есть еще несколько баз, в том числе, «Каракан». Все они стоят на Обском водохранилище, домик можно снять прямо у воды.
Почему же ужасно работать удаленно из Караканского бора? Тут не везде есть интернет, максимальное покрытие у МТС, но тоже не везде и далеко не всегда. В солнечную тихую погоду с этим получше, если начинается ветер, даже небольшой шторм, об интернете можно забыть.
Работать, когда все рядом отдыхают, кругом слышна музыка, а по воде она разносится издалека — то еще удовольствие. Не хватит никакой яркости экрана, чтобы работать на пляже или в беседке. А сидеть в комнате с ноутбуком, когда вокруг такой воздух и такая красота — это просто мазохизм какой-то.
Все эти картинки фрилансеров с ноутбуками на пляже хороши только в соцсетях, когда пытаешься сам так работать, нужна неимоверная сила воли, чтобы не бросить все и не прыгнуть в воду или не уйти в лес за грибами.
Стало известно, что в Новосибирск ждет похолодание на выходных до +12°С.