Работать, когда все рядом отдыхают, кругом слышна музыка, а по воде она разносится издалека — то еще удовольствие. Не хватит никакой яркости экрана, чтобы работать на пляже или в беседке. А сидеть в комнате с ноутбуком, когда вокруг такой воздух и такая красота — это просто мазохизм какой-то.