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Как ужасно работать удаленно из Караканского бора

21 июля 2023, 06:46
Фото: atas.info
Работа с ноутбуком на берегу Обского водохранилища.
Корреспондент Атас.Инфо проверил, насколько удобно работать удаленно с базы отдыха, расположенной в Караканском бору в Искитимском районе Новосибирской области.

Для того чтобы работать удаленно из Караканского бора, туда сначала нужно доехать. Дорога занимает около 3-х часов, выезжать нужно в сторону Алтая — сначала проезжаем Бердск и движемся дальше в сторону Барнаула. Поворачиваем направо сразу после указателя на Бурмистрово. Проезжаем Александровку, Бурмистрово, Быстровку, Завьялово.

Базы отдыха — «Сфера», «Старый дебаркадер» начинаются уже в Завьялово, чуть дальше есть еще несколько баз, в том числе, «Каракан». Все они стоят на Обском водохранилище, домик можно снять прямо у воды.

База отдыха "Сфера", Новосибирская область, Искитимский районБаза отдыха "Сфера", Новосибирская область, Искитимский район
База отдыха "Сфера", Новосибирская область, Искитимский район
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info

Почему же ужасно работать удаленно из Караканского бора? Тут не везде есть интернет, максимальное покрытие у МТС, но тоже не везде и далеко не всегда. В солнечную тихую погоду с этим получше, если начинается ветер, даже небольшой шторм, об интернете можно забыть.

Работать, когда все рядом отдыхают, кругом слышна музыка, а по воде она разносится издалека — то еще удовольствие. Не хватит никакой яркости экрана, чтобы работать на пляже или в беседке. А сидеть в комнате с ноутбуком, когда вокруг такой воздух и такая красота — это просто мазохизм какой-то.

Старый дебаркадер.Старый дебаркадер.
Старый дебаркадер.
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info

Все эти картинки фрилансеров с ноутбуками на пляже хороши только в соцсетях, когда пытаешься сам так работать, нужна неимоверная сила воли, чтобы не бросить все и не прыгнуть в воду или не уйти в лес за грибами.

В Новосибирске похолодает до +12 градусов на выходных
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Стало известно, что в Новосибирск ждет похолодание на выходных до +12°С.

#Ольга Храмушкина#Жара#Отдых#Выходной#Удаленная работа#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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