«Ленфильм» приобщает молодежь к истории при помощи иммерсивной выставки

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Инсталляция была создана совместными усилиями творческой мастерской «Невский баталист» и киностудии «Ленфильм», пишет портал newizv.ru. Ее особенность заключается в том, что посетители не отгорожены от экспозиции стеклянными стенами или барьерами, а находятся в самом центре событий, буквально идут через декорации. Все залы выставки объединены общей темой — это эпизоды Великой Отечественной войны, заснятые военными корреспондентами, которые сохранили для потомков память о тяжелых временах и героических подвигах народа, который выстоял несмотря ни на что.
«Пропавшие в кинохронике» представляет многослойную экспозицию, которая спроектирована таким образом, чтобы привлечь посетителей с разным уровнем подготовки. Координатор творческой мастерской «Невский баталист» Маргарита Попова подчеркивает, что выставка предоставляет полноценное патриотическое воспитание через яркие образы и подлинные эмоции без скучных лекций и клише.
Выставка была поддержана государством, помощь оказали Фонд президентских грантов, правительство Санкт-Петербурга и Президентский фонд культурных инициатив. Генеральный директор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков отмечает, что студия находится на новом этапе развития, павильоны снова заняты под съемки, а также проводится реставрация исторических объектов и выходят новые фильмы.
На выставке «Пропавшие в кинохронике» рассказывается не только о фронтовиках-сотрудниках киностудии «Ленфильм», но также популяризируются военные фильмы, созданные этой студией. Среди них «Двадцать дней без войны» с Юрием Никулиным, «Ижорский батальон» о защитниках Колпино, «О тех, кого помню и люблю», «Женя, Женечка и „катюша“ и другие. Выставка „Пропавшие в кинохронике“ становится культовым объектом на культурной и туристической карте города, отметил Щербаков. Осенью также планируется открытие выставки, посвященной военному кино и поддерживаемой городом.
Выставка «Пропавшие в кинохронике» доступна для посещения в любой день со вторника по воскресенье. Посетителей ждут экскурсии с аудиогидом и экскурсоводами, а также дополнительные мероприятия, включая лекции, квесты и кинопоказы. Дополнительная информация размещена на сайте выставки.