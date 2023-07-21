«Ленфильм» приобщает молодежь к истории при помощи иммерсивной выставки

Инсталляция была создана совместными усилиями творческой мастерской «Невский баталист» и киностудии «Ленфильм», пишет портал newizv.ru. Ее особенность заключается в том, что посетители не отгорожены от экспозиции стеклянными стенами или барьерами, а находятся в самом центре событий, буквально идут через декорации. Все залы выставки объединены общей темой — это эпизоды Великой Отечественной войны, заснятые военными корреспондентами, которые сохранили для потомков память о тяжелых временах и героических подвигах народа, который выстоял несмотря ни на что.