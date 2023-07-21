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«Ленфильм» приобщает молодежь к истории при помощи иммерсивной выставки

21 июля 2023, 12:50
Фото: lenfilmexpo.ru
В апреле 2022 года в студии «Ленфильм» открылась уникальная выставка «Пропавшие в кинохронике», посвященная событиям Великой Отечественной войны. Эта иммерсивная экспозиция размещена в пятом павильоне и с тех пор привлекла внимание 200 тысяч посетителей.

Инсталляция была создана совместными усилиями творческой мастерской «Невский баталист» и киностудии «Ленфильм», пишет портал newizv.ru. Ее особенность заключается в том, что посетители не отгорожены от экспозиции стеклянными стенами или барьерами, а находятся в самом центре событий, буквально идут через декорации. Все залы выставки объединены общей темой — это эпизоды Великой Отечественной войны, заснятые военными корреспондентами, которые сохранили для потомков память о тяжелых временах и героических подвигах народа, который выстоял несмотря ни на что.

«Пропавшие в кинохронике» представляет многослойную экспозицию, которая спроектирована таким образом, чтобы привлечь посетителей с разным уровнем подготовки. Координатор творческой мастерской «Невский баталист» Маргарита Попова подчеркивает, что выставка предоставляет полноценное патриотическое воспитание через яркие образы и подлинные эмоции без скучных лекций и клише.

Выставка была поддержана государством, помощь оказали Фонд президентских грантов, правительство Санкт-Петербурга и Президентский фонд культурных инициатив. Генеральный директор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков отмечает, что студия находится на новом этапе развития, павильоны снова заняты под съемки, а также проводится реставрация исторических объектов и выходят новые фильмы.

На выставке «Пропавшие в кинохронике» рассказывается не только о фронтовиках-сотрудниках киностудии «Ленфильм», но также популяризируются военные фильмы, созданные этой студией. Среди них «Двадцать дней без войны» с Юрием Никулиным, «Ижорский батальон» о защитниках Колпино, «О тех, кого помню и люблю», «Женя, Женечка и „катюша“ и другие. Выставка „Пропавшие в кинохронике“ становится культовым объектом на культурной и туристической карте города, отметил Щербаков. Осенью также планируется открытие выставки, посвященной военному кино и поддерживаемой городом.

Выставка «Пропавшие в кинохронике» доступна для посещения в любой день со вторника по воскресенье. Посетителей ждут экскурсии с аудиогидом и экскурсоводами, а также дополнительные мероприятия, включая лекции, квесты и кинопоказы. Дополнительная информация размещена на сайте выставки.

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