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Новый клип Шамана «Мой бой»: что известно о песне, текст, комментарии

21 июля 2023, 03:48
Фото: youtube.com/SHAMAN
В основу ролика легли кадры, снятые во время гастролей музыканта на Донбассе
Лидером запросов новосибирцев в Яндексе стал клип Шамана на композицию «Мой бой». Рассказываем, что это за песня и как о ней отзывается сам автор

В пятницу, 21 июля, на первой строчке по числу поисковых запросов из Новосибирска на платформе Яндекс оказалось сочетание «клип шамана мой бой». Исполнитель выложил ролик в сеть накануне и за считанные часы только на Youtube он собрал более полумиллиона просмотров и вошел в тренды площадки онлайн-видео.

Авторство музыки и слов принадлежит самому Шаману (настоящее имя Ярослав Дронов). «Моя новая песня „Мой бой“ посвящена всем, кто ежедневно ведёт битву, в том числе, с самим собой, чтобы мир вокруг стал лучше, чище и добрее», — объяснил своим подписчикам в соцсетях Шаман.

По словам автора песни, в основу видеоряда на клип легли кадры, отснятые во время посещения госпиталей и военных частей в зоне СВО, съёмки его концертов в Мариуполе, Луганске, Геническе, Снежном и Краснодоне, а также реальная боевая хроника.

Кто сказал, что в мире любовь умерла?

Что нет чести и правда сгорела дотла?

Даже если творится вокруг один ад

Я не сдамся! Вперёд и ни шагу назад

Каждый день мне в сердце стреляет больней

Но эти раны делают только сильней

Я вернусь с победой обратно домой

Я вернусь, чтобы остаться с тобой

Это мой бой — до последнего вдоха!

Мой бой — даже если плохо!

Мой бой — пока не гаснет огонь, бьётся сердце

И я живой!

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