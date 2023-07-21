Авторство музыки и слов принадлежит самому Шаману (настоящее имя Ярослав Дронов). «Моя новая песня „Мой бой“ посвящена всем, кто ежедневно ведёт битву, в том числе, с самим собой, чтобы мир вокруг стал лучше, чище и добрее», — объяснил своим подписчикам в соцсетях Шаман.