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Published Сегодня, 03:48
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В пятницу, 21 июля, на первой строчке по числу поисковых запросов из Новосибирска на платформе Яндекс оказалось сочетание «клип шамана мой бой». Исполнитель выложил ролик в сеть накануне и за считанные часы только на Youtube он собрал более полумиллиона просмотров и вошел в тренды площадки онлайн-видео.
Авторство музыки и слов принадлежит самому Шаману (настоящее имя Ярослав Дронов). «Моя новая песня „Мой бой“ посвящена всем, кто ежедневно ведёт битву, в том числе, с самим собой, чтобы мир вокруг стал лучше, чище и добрее», — объяснил своим подписчикам в соцсетях Шаман.
По словам автора песни, в основу видеоряда на клип легли кадры, отснятые во время посещения госпиталей и военных частей в зоне СВО, съёмки его концертов в Мариуполе, Луганске, Геническе, Снежном и Краснодоне, а также реальная боевая хроника.
Кто сказал, что в мире любовь умерла?
Что нет чести и правда сгорела дотла?
Даже если творится вокруг один ад
Я не сдамся! Вперёд и ни шагу назад
Каждый день мне в сердце стреляет больней
Но эти раны делают только сильней
Я вернусь с победой обратно домой
Я вернусь, чтобы остаться с тобой
Это мой бой — до последнего вдоха!
Мой бой — даже если плохо!
Мой бой — пока не гаснет огонь, бьётся сердце
И я живой!