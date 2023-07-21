Однако стоит помнить, что Банк России не приглашает граждан на личное общение по своей инициативе, его сотрудники не звонят и не направляют никакие документы, не запрашивают личные или банковские данные и не предлагают совершать операции со счетами. По любым вопросам следует самостоятельно связываться с банком по номеру телефона, указанному на карте или на сайте кредитной организации.