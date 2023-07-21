Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
Эксперты Сибирского Банка России обнаружили новую мошенническую схему, о которой предупредили жителей Новосибирска. Теперь аферисты не только звонят под именем Центробанка, но и отправляют электронные письма с предложением назначить личную встречу.
В этих письмах людей называют по имени и отчеству, а также указывают время приема и реальный адрес Банка России в его регионе.
Мошенники используют технический ход — меняют адрес отправителя на поддельный домен Банка России cbr. ru. Это делается для того, чтобы выглядеть более достоверно. В результате люди попадаются на уловки мошенников и передают данные своей банковской карты или переводят деньги на счета преступников.
Однако стоит помнить, что Банк России не приглашает граждан на личное общение по своей инициативе, его сотрудники не звонят и не направляют никакие документы, не запрашивают личные или банковские данные и не предлагают совершать операции со счетами. По любым вопросам следует самостоятельно связываться с банком по номеру телефона, указанному на карте или на сайте кредитной организации.
Если вы записались на прием в Банк России, но получили подобное приглашение по электронной почте, не рекомендуется отвечать на него. Лучше удалить сообщение и для уточнения информации обратиться в контактный центр Банка России.