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О новой схеме мошенничества Банк России предупреждает новосибирцев

21 июля 2023, 03:21
Фото: 1MI
После отправки письма аферисты могут позвонить получателю
Жителей Новосибирска предупредили о новой схеме мошенничества, при которой аферисты звонят от имени Центробанка и отправляют письма с приглашением на личный прием в Банк России.

Эксперты Сибирского Банка России обнаружили новую мошенническую схему, о которой предупредили жителей Новосибирска. Теперь аферисты не только звонят под именем Центробанка, но и отправляют электронные письма с предложением назначить личную встречу.

В этих письмах людей называют по имени и отчеству, а также указывают время приема и реальный адрес Банка России в его регионе.

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Мошенники используют технический ход — меняют адрес отправителя на поддельный домен Банка России cbr. ru. Это делается для того, чтобы выглядеть более достоверно. В результате люди попадаются на уловки мошенников и передают данные своей банковской карты или переводят деньги на счета преступников.

Однако стоит помнить, что Банк России не приглашает граждан на личное общение по своей инициативе, его сотрудники не звонят и не направляют никакие документы, не запрашивают личные или банковские данные и не предлагают совершать операции со счетами. По любым вопросам следует самостоятельно связываться с банком по номеру телефона, указанному на карте или на сайте кредитной организации.

Если вы записались на прием в Банк России, но получили подобное приглашение по электронной почте, не рекомендуется отвечать на него. Лучше удалить сообщение и для уточнения информации обратиться в контактный центр Банка России.

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#Эмилия Губарева#Банк России#Центробанк#Мошенники#Общество#Город#Новосибирск
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