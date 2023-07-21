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Опубликованы фото необычных грибов, найденных в Новосибирской области летом 2023

21 июля 2023, 05:48
Фото: atas.info
В Новосибирской области собирают необычные грибы, а их фото опубликованы в соцсетях, набирая сотни лайков.

В Новосибирской области в этом году сроки сбора грибов изменились из-за нестабильной погоды. То была аномальная жара, то внезапное похолодание и даже град. Однако, люди всё равно не остались без урожая. В социальных сетях регулярно появляются фотографии с подберезовиками, коровниками и маслятами.

Среди этих грибов можно найти и редкие экземпляры. На прошлой неделе одна женщина из Новосибирска нашла в пригороде очень редкий гриб — «веселку», или как его еще называют, «бесстыдник» или «чертово яйцо». А один мужчина возле Академгородка обнаружил поляну с грибами-мутантами, один из которых был размером с полголовы и весил 954 грамма.

В народе этот необычный гриб также называют чертовым яйцом. Своей находкой любительница тихой охоты поделилась в группе «Грибы и грибные места Новосибирск, НСО форум 2023 года».В народе этот необычный гриб также называют чертовым яйцом. Своей находкой любительница тихой охоты поделилась в группе «Грибы и грибные места Новосибирск, НСО форум 2023 года».
Гриб-дубовик - тоже для новосибирских лесов редкость. Дубовики — съедобные грибы с приятным вкусом и ароматом из рода боровиков семейства болетовые. Однако в начинающие грибники не рискуют собирать этот яркий жёлтый гриб, так как путают его с сатанинским грибом, который в народе называют «лесной чёрт». Об этом опытная любительница «тихой охоты» Марина Марьина в группе «Грибы и грибные места НСО» «ВКонтакте».Гриб-дубовик - тоже для новосибирских лесов редкость. Дубовики — съедобные грибы с приятным вкусом и ароматом из рода боровиков семейства болетовые. Однако в начинающие грибники не рискуют собирать этот яркий жёлтый гриб, так как путают его с сатанинским грибом, который в народе называют «лесной чёрт». Об этом опытная любительница «тихой охоты» Марина Марьина в группе «Грибы и грибные места НСО» «ВКонтакте».
В Первомайском районе Новосибирска в начале июля любители тихой охоты нашли необычный гриб в форме коралла. Специалисты выяснили, что это оленьи рожки, экзотический вид. Находкой сибиряки поделились в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023» «ВКонтакте». Оленьи рожки называют рамарией жёлтой. Она растёт в лиственных, хвойных и смешанных лесах. Гриб считается съедобным, но употреблять в пищу можно только молодые «веточки».В Первомайском районе Новосибирска в начале июля любители тихой охоты нашли необычный гриб в форме коралла. Специалисты выяснили, что это оленьи рожки, экзотический вид. Находкой сибиряки поделились в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023» «ВКонтакте». Оленьи рожки называют рамарией жёлтой. Она растёт в лиственных, хвойных и смешанных лесах. Гриб считается съедобным, но употреблять в пищу можно только молодые «веточки».
Гриб трутовик зонтичный. Этот редкий краснокнижный гриб нашла жительница Новосибирска Алена в июле в Кудряшовском бору. Фото появилось в группе "Грибы и грибные места Новосибирск НСО Форум 2023". Зонтичный трутовик обладает отличными кулинарными характеристиками – нежная мякоть, мягкий вкус и приятный аромат. Однако проверить это жительница Новосибирска не смогла. "По весу гигант был 3 кг, но к сожалению весь был изъеден белыми вредителями", - отметила девушка.Гриб трутовик зонтичный. Этот редкий краснокнижный гриб нашла жительница Новосибирска Алена в июле в Кудряшовском бору. Фото появилось в группе "Грибы и грибные места Новосибирск НСО Форум 2023". Зонтичный трутовик обладает отличными кулинарными характеристиками – нежная мякоть, мягкий вкус и приятный аромат. Однако проверить это жительница Новосибирска не смогла. "По весу гигант был 3 кг, но к сожалению весь был изъеден белыми вредителями", - отметила девушка.
В народе этот необычный гриб также называют чертовым яйцом. Своей находкой любительница тихой охоты поделилась в группе «Грибы и грибные места Новосибирск, НСО форум 2023 года».

Фотографии этих редких и странных грибов были опубликованы в издании «МК в Новосибирске».

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#Эмилия Губарева#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Грибы#Грибники#Природа
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