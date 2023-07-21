Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 05:50
Updated Сегодня, 05:50
В Новосибирской области в этом году сроки сбора грибов изменились из-за нестабильной погоды. То была аномальная жара, то внезапное похолодание и даже град. Однако, люди всё равно не остались без урожая. В социальных сетях регулярно появляются фотографии с подберезовиками, коровниками и маслятами.
Среди этих грибов можно найти и редкие экземпляры. На прошлой неделе одна женщина из Новосибирска нашла в пригороде очень редкий гриб — «веселку», или как его еще называют, «бесстыдник» или «чертово яйцо». А один мужчина возле Академгородка обнаружил поляну с грибами-мутантами, один из которых был размером с полголовы и весил 954 грамма.