Среди этих грибов можно найти и редкие экземпляры. На прошлой неделе одна женщина из Новосибирска нашла в пригороде очень редкий гриб — «веселку», или как его еще называют, «бесстыдник» или «чертово яйцо». А один мужчина возле Академгородка обнаружил поляну с грибами-мутантами, один из которых был размером с полголовы и весил 954 грамма.