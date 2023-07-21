«От трусиков до бусиков»: сколько стоит собрать ребенка в школу-2023 в Новосибирске

Самая хлопотная и затратная пора начинается у новосибирских родителей в конце июля — сборы ребенка в школу. Радуются этому событию только дети, которые любят обновки, а вот взрослые хватаются за голову из-за цен на одежду и канцелярию. Пришло время узнать, сколько в 2023 году нужно денег на сборы.

Средняя сумма затрат на покупки к школе в 2023 году: В прошлом году в Новосибирской области родители в среднем тратили на сборы в школу мальчиков — около 20 тысячи рублей, на девочек уходило около 25 тысячи рублей. По данным Росстата за 2022 год стоимость школьного набора выросла в среднем на 13%. В этом году ситуация может повториться, тогда родителям придется добавить к суммам, указанным выше, еще порядка 2-3 тысячи рублей. Что нужно купить в школу-2023 — минимальный набор для девочек и мальчиков: Фото: 1MI Канцтовары (пенал, ручки, карандаши, фломастеры, кисти, краски, альбомы для рисования, тетради — минимум 20 шт., дневник, папки, обложки) Школьная форма. Это базовые вещи темно-синего, белого, черного цветов. Для девочек — сарафан, юбка, платье, туфли, блузка, водолазка. Для мальчиков — брюки, рубашка, джемпер, жилетка по желанию. Рюкзак Мешок для сменной обуви «Я придерживаюсь плана — всё по 3. Для дочери покупают по 2-3 юбки, блузки, кофты, сарафан. Для сына столько же рубашек и брюк. При этом как с коротким, так и с длинным рукавом. Каждому также нужно купить спортивный костюм — это кроссовки, белые футболки базовые и брюки. Еще сменную обувь, колготки, трусики и т. д. На двоих детей уходит около 50 000 рублей, считая вместе с канцелярией», — рассказала Atas.info мама школьников из Новосибирска Надежда Селиванова. Собираем корзину базовой школьной одежды для девочки в маркетплейсах — смотрим итоговую цену: Так сложилось, что именно девочек дороже всего собрать в школу. Ведь мальчишкам не нужны аксессуары, резинки, колготки и сарафаны по последнему писку моды. Фото: 1MI Яндекс.Маркет, Озон и Wildberries предлагает самую трендовую в 2023 году блузку с короткими пушными рукавами за 900 рублей, а рубашку с длинными рукавами за 1500 рублей — это самая максимальная цена в этой категории. Классическая юбка плиссе обойдется родителям в 1500 рублей. Их цена начинается с 600 рублей, все зависит от качества материала и внешнего вида. Сарафаны стартуют от 1700 рублей, а классические костюмы — брюки и блузка, или сарафан и рубашка — стоят от 2 000 рублей. Базовую водолазку для девочек можно найти за 500 рублей, столько же стоит хлопковая белая футболка. Брюки спортивные примерно в той же ценовой категории. Около 2000 придется потратить на нижнее белье, колготки, гольфы, носки, резинки, заколки. Итог: около 6 000 рублей потратят родители в Новосибирской области на школьную одежду для девочки (если купят по 1 вещи из каждой позиции) + 2 000 рублей на носки, белье и прочее. Фото: 1MI Дополним, школьный рюкзак можно купить как за 1000 рублей, так за 2 000. Аналогично с обувью. В среднем на канцелярские товары родители тратят около 5 000 рублей на одного ребенка. Когда лучше покупать школьную одежду и принадлежности: «Тетради, ручки советую всем родителям начинать покупать с весны. По предмету или набору постепенно, каждую неделю и соберёте к сентябрю полный комплект. Рюкзак можно купить в начале лета, желательно качественный и использовать его 2 года. Расщедриться стоит на обувь, ну это если у ребенка пару лет нога не будет уже расти. Либо наоборот, приобрести бюджетную, чтобы менять каждый сезон», — посоветовала Надежда. Школьные ярмарки начинаются в Новосибирской области традиционно в начале-середине августа. А вот магазины работают круглогодично. Мамочки советуют закупаться с начала лета, когда цены ниже на школьные товары. Также рекомендуют купить по 1 комплекту одежды и докупать остальное в течение учебного года.