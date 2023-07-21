Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Стало известно, что военнослужащий из Кыштовки Иван Мисюкевич, лежит в военном госпитале под Санкт-Петербургом после серьезного ранения ног. Иван рассказал подробности:
— 16 мая я вернулся из отпуска, а в начале июля меня ранило. У нас была задача держать оборону на одном из участков. Командир роты спросил, поеду ли я, я ответил, что да, я поеду. Заходили мы на позицию по сумеркам, ночью. Противник заметил нас и стал обстреливать, во время этого обстрела я получил ранение обеих ног.
— Вас кто-то вытащил, спас после ранения?
— Я лежал рядом с ямой, там были еще два человека со взвода обеспечения, когда меня ранило, я с автоматом дополз до них. Какое-то время мы подождали там, потом уже начала работать наша артиллерия, потом меня положили на носилки и вынесли, шесть человек. Я не очень помню, потом уже только в госпитале увидел, что я весь в крови. Меня там перевязали и отправили в другой госпиталь в Белгороде, потом вот сюда.
— Насколько страшно было в момент ранения, потом, какие были мысли?
— Вообще, первые мысли были, что повезло еще, но я еще не понимал тогда, насколько сильно ранение, а когда в госпитале я увидел, что весь в крови, уже тогда понял, насколько серьезно все.
— С вами воевал боевой товарищ из Кыштовки, Василий, можете о нем рассказать?
— Его отправили на задание с группой из нашего взвода, меня оставили на охране, как самого молодого. Я через несколько дней ездил в место расположения группы, привозили туде воду, тушёнку, сух пайки, патроны. Он с этого задания не вернулся.
— Насколько долгим будет восстановление, что врачи говорят?
— Мне здесь переложили гипс, я еще две недели в нем прохожу, потом, возможно, меня направят в госпиталь в Новосибирск. Потом постепенно буду нагрузку давать на ноги.
— Мы когда с вами прошлый раз разговаривали, вы были в отпуске в Новосибирской области, и вы говорили, что планируете после СВО поступать в военное училище. Остались ли эти планы в силе, насколько они реальны после такого ранения?
— Врачи говорят, что заново придется учиться ходить, но все восстановится. Сначала завершу лечение, потом будет врачебная комиссия, которая примет решение, возвращаться ли мне обратно в зону СВО. И вот, как они решат, так и буду делать. Скажут, что могу дальше служить, поеду обратно. А поступать в военное училище планы не изменились. Просто либо сразу после восстановления или после СВО.
Ни серьезное ранение, ни долгое восстановление впереди не пугает Ивана, и не изменило его планов.
В Новосибирске работает таксист, который бесплатно возит семьи участников СВО.