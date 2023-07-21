— Я лежал рядом с ямой, там были еще два человека со взвода обеспечения, когда меня ранило, я с автоматом дополз до них. Какое-то время мы подождали там, потом уже начала работать наша артиллерия, потом меня положили на носилки и вынесли, шесть человек. Я не очень помню, потом уже только в госпитале увидел, что я весь в крови. Меня там перевязали и отправили в другой госпиталь в Белгороде, потом вот сюда.