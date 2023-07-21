Погибшей на входе в троллейбус собакой-поводырем займутся новосибирские следователи

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
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Updated Сегодня, 08:14
«По сообщению СМИ, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области зарегистрирован материал доследственной проверки по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей)», — рассказали в пресс-службе ведомства.
В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в материале средства массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
О гибели собаки-поводыря стало известно благодаря Telegram-каналу «Инцидент Новосибирск». На видеозапись попал черный лабрадор, лежащий на троллейбусной остановке «Жилмассив „Станиславский“ утром 21 июля и находящаяся рядом с ним незрячая женщина. Несчастное животное могло ударить током.
На инцидент уже отреагировали в мэрии Новосибирска. Сообщается, что департамент социальной политики связался с хозяйкой собаки и его сотрудники обсуждают вопрос материальной компенсации. В свою очередь, в департаменте транспорта заявили, что троллейбус маршрута №24 до выезда из депо был исправен.