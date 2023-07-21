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Погибшей на входе в троллейбус собакой-поводырем займутся новосибирские следователи

21 июля 2023, 08:11
Фото: СУ СКР по НСО
Следователи изучат обстоятельства гибели собаки-поводыря

В Новосибирске следователи проверят обстоятельства гибели собаки-поводыря

Инцидент с погибшей на троллейбусной остановке собакой-поводырем привлек внимание СУ СКР по Новосибирской области. По данному факту начата проверка.
«По сообщению СМИ, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области зарегистрирован материал доследственной проверки по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей)», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в материале средства массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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О гибели собаки-поводыря стало известно благодаря Telegram-каналу «Инцидент Новосибирск». На видеозапись попал черный лабрадор, лежащий на троллейбусной остановке «Жилмассив „Станиславский“ утром 21 июля и находящаяся рядом с ним незрячая женщина. Несчастное животное могло ударить током.

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На инцидент уже отреагировали в мэрии Новосибирска. Сообщается, что департамент социальной политики связался с хозяйкой собаки и его сотрудники обсуждают вопрос материальной компенсации. В свою очередь, в департаменте транспорта заявили, что троллейбус маршрута №24 до выезда из депо был исправен.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Животные#Следственный комитет#Доследственная проверка#Гибель
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