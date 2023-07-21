Погибшей на входе в троллейбус собакой-поводырем займутся новосибирские следователи

На инцидент уже отреагировали в мэрии Новосибирска. Сообщается, что департамент социальной политики связался с хозяйкой собаки и его сотрудники обсуждают вопрос материальной компенсации. В свою очередь, в департаменте транспорта заявили, что троллейбус маршрута №24 до выезда из депо был исправен.