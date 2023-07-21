Posted Сегодня, 02:27
Published Сегодня, 02:27
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Updated Сегодня, 02:36
Утром 21 июля в Новосибирске произошел случай, когда собака-поводырь получила удар током от троллейбуса. Событие произошло около ТЦ «Искра».
Свидетели рассказывают, что собаку быстро доставили в ближайшую ветеринарную клинику. Возможно, она спасла человека, приняв на себя удар.
На опубликованном видео видно плачущую женщину, которая старается вернуть своего питомца к сознанию. При этом люди из окружения помогают провести реанимационные мероприятия.
«Не троллейбусы, а позор городу!»;
«Позор это мягко сказано.....уже не первый раз пишут что током кого-то бьет. Они и протекают все ржавые.....их списывать давно пора. Но это Россия, а уж тем более Новосиб»;
«Собака приняла удар на себя, мог бы оказаться человек. Кошмар»;
«Так может и человека убить. Ужас что творится в Новосибирске»;
«Это действительно ужас. Жалко собаку очень. А транспорт надо чинить, это не серьезно. Или транспорт работает по принципу, едет и ладно?»;
«Бедный пес»;
«+ одна фобия добавилась. Собачку конечно очень жалко».
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