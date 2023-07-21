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«Позор городу»: в Новосибирске собаку-поводыря убило током на входе в троллейбус

21 июля 2023, 02:27
Фото: 1MI
Животное погибло

В Новосибирске убило током собаку-поводыря на входе в троллейбус

Собаку-поводыря в Новосибирске убило током при входе в троллейбус, о чем сообщается в ВК-группе «Инцидент Новосибирск».

Утром 21 июля в Новосибирске произошел случай, когда собака-поводырь получила удар током от троллейбуса. Событие произошло около ТЦ «Искра».

Свидетели рассказывают, что собаку быстро доставили в ближайшую ветеринарную клинику. Возможно, она спасла человека, приняв на себя удар.

На опубликованном видео видно плачущую женщину, которая старается вернуть своего питомца к сознанию. При этом люди из окружения помогают провести реанимационные мероприятия.

Фото: «Инцидент Новосибирск»/ВК
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«Не троллейбусы, а позор городу!»;

«Позор это мягко сказано.....уже не первый раз пишут что током кого-то бьет. Они и протекают все ржавые.....их списывать давно пора. Но это Россия, а уж тем более Новосиб»;

«Собака приняла удар на себя, мог бы оказаться человек. Кошмар»;

«Так может и человека убить. Ужас что творится в Новосибирске»;

«Это действительно ужас. Жалко собаку очень. А транспорт надо чинить, это не серьезно. Или транспорт работает по принципу, едет и ладно?»;

«Бедный пес»;

«+ одна фобия добавилась. Собачку конечно очень жалко».

 

Пунктуация и орфография авторов комментариев сохранена*

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#Эмилия Губарева#Собака#Троллейбус#Инцидент#Новосибирск#Общество#Город#Происшествия#Транспорт#Животные
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