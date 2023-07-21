«Установлено, что в нарушение градостроительного законодательства утвержденная документация не учитывает потребность граждан в образовательных учреждениях (нехватка мест в школах). Кроме того, мэрией города в противоречие правил землепользования и застройки установлена зона многоэтажной специализированной застройки (без возможности возведения жилья) на земельном участке с кадастровым номером 54:35:021195:231! , — говорится в сообщении ведомства.