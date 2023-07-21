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Прокуратура запретила мэрии Новосибирска строить высотку на участке «Универсама»

21 июля 2023, 04:12
Фото: atas.info
На этом месте собирались построить дома высотой более 20 этажей
Прокуратура города опротестовала противоречащий закону проект планировки центра Новосибирска, который предусматривал строительство высотных апартаментов на улице Ленина

Утвержденный мэрией Новосибирска проект планировки территории, ограниченной ул. Вокзальная магистраль, Красный проспект, проездом Виктора Ващука, улицами Федора Ивачева и Дмитрия Шамшурина признан городской прокуратурой незаконным. Постановление об утверждении этого документа опротестовано прокурором Новосибирска.

«Установлено, что в нарушение градостроительного законодательства утвержденная документация не учитывает потребность граждан в образовательных учреждениях (нехватка мест в школах). Кроме того, мэрией города в противоречие правил землепользования и застройки установлена зона многоэтажной специализированной застройки (без возможности возведения жилья) на земельном участке с кадастровым номером 54:35:021195:231! , — говорится в сообщении ведомства.

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Земельный участок, который упомянут прокуратурой, расположен по адресу ул Ленина, 10 и на нем расположен магазин «Универсам». Скандал вокруг желания собственника снести здание, и на его месте построить многоэтажный комплекс апартаментов, продолжается уже более года.

Несмотря на протесты местных жителей и мнения независимых архитекторов о недопустимости подобного строительства, мэрия пошла навстречу интересам представителей бизнеса.

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#Прокуратура#Застройка#Протест#Город#Проект высотки вместо "Универсама"#Новосибирск
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