Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
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Updated Сегодня, 04:14
Утвержденный мэрией Новосибирска проект планировки территории, ограниченной ул. Вокзальная магистраль, Красный проспект, проездом Виктора Ващука, улицами Федора Ивачева и Дмитрия Шамшурина признан городской прокуратурой незаконным. Постановление об утверждении этого документа опротестовано прокурором Новосибирска.
«Установлено, что в нарушение градостроительного законодательства утвержденная документация не учитывает потребность граждан в образовательных учреждениях (нехватка мест в школах). Кроме того, мэрией города в противоречие правил землепользования и застройки установлена зона многоэтажной специализированной застройки (без возможности возведения жилья) на земельном участке с кадастровым номером 54:35:021195:231! , — говорится в сообщении ведомства.
Земельный участок, который упомянут прокуратурой, расположен по адресу ул Ленина, 10 и на нем расположен магазин «Универсам». Скандал вокруг желания собственника снести здание, и на его месте построить многоэтажный комплекс апартаментов, продолжается уже более года.
Несмотря на протесты местных жителей и мнения независимых архитекторов о недопустимости подобного строительства, мэрия пошла навстречу интересам представителей бизнеса.