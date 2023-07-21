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Собака-поводырь погибла от удара током в троллейбусе Новосибирска: комментарий мэрии

21 июля 2023, 05:19
Фото: 1MI
Собака погибла

Мэрия объяснила причину смерти собаки в новосибирском троллейбусе

Собаку-поводыря в Новосибирске убило током от троллейбуса, однако мэрия объяснила, что причина гибели пока не определена и возможно связана с технической неисправностью.

Мэрия Новосибирска объяснила случай смерти собаки, которая погибла от удара электрическим током в троллейбусе.

По информации из Telegram-канала «Инцидент Новосибирск», утром 21 июля произошел инцидент, при котором собаку-поводыря ударило электрическим током от троллейбуса. Свидетели сообщили, что животное пострадало при входе в транспортное средство. Животное было со слепой женщиной.

Представители департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса отметили, что троллейбус перед выходом на линию прошел проверку и был исправен.

«Возможно, водитель в момент остановки удерживал троллейбус на тормозной педали, когда силовая цепь была замкнута. Возникла проблема с переключением тока — источник данной неисправности еще предстоит выяснить», — говорится в сообщении.

Департамент социальной политики мэрии занимается вопросом с хозяйкой умершей собаки, ей будет выплачена компенсация.

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#Эмилия Губарева#Собака#Мэрия#Троллейбус#Поводырь#Инцидент#Общество#Город#Новосибирск
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