Собака-поводырь погибла от удара током в троллейбусе Новосибирска: комментарий мэрии

По информации из Telegram-канала «Инцидент Новосибирск», утром 21 июля произошел инцидент, при котором собаку-поводыря ударило электрическим током от троллейбуса. Свидетели сообщили, что животное пострадало при входе в транспортное средство. Животное было со слепой женщиной.