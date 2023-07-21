Собака-поводырь погибла от удара током в троллейбусе Новосибирска: комментарий мэрии

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Мэрия Новосибирска объяснила случай смерти собаки, которая погибла от удара электрическим током в троллейбусе.
По информации из Telegram-канала «Инцидент Новосибирск», утром 21 июля произошел инцидент, при котором собаку-поводыря ударило электрическим током от троллейбуса. Свидетели сообщили, что животное пострадало при входе в транспортное средство. Животное было со слепой женщиной.
Представители департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса отметили, что троллейбус перед выходом на линию прошел проверку и был исправен.
«Возможно, водитель в момент остановки удерживал троллейбус на тормозной педали, когда силовая цепь была замкнута. Возникла проблема с переключением тока — источник данной неисправности еще предстоит выяснить», — говорится в сообщении.
Департамент социальной политики мэрии занимается вопросом с хозяйкой умершей собаки, ей будет выплачена компенсация.