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Связист Дмитрий Венский из Оби погиб в зоне СВО

21 июля 2023, 11:38
Фото: Официальный паблик издания «Аэро-Сити» «ВКонтакте»
Погибшему было 24 года
Житель города Обь Дмитрий Венский погиб в зоне СВО. Это произошло 13 июля.

Как сообщает издание «Аэро-Сити», молодой человек погиб в районе села Приютное Запорожской области в результате минометного обстрела. В тот момент он находился на боевом посту.

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Дмитрий Венский родился в 1999 году в Республике Саха (Якутия). Позже вместе с родителями переехал в Обь, окончил колледж в Новосибирске. Затем отслужил в армии и решил заключить контракт с Министерством обороны РФ. На это повлияли «военные» гены, поскольку отец юноши служит в МЧС, а дядя является военнослужащим.

В зону СВО младший сержант Дмитрий Венский отправился в марте прошлого года, там он служил связистом. Посмертно молодого человека наградили орденом Мужества.

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#Новосибирская область#Спецоперация#Александр Ляхов#Зона СВО#Участник СВО#Погиб
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