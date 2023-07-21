Связист Дмитрий Венский из Оби погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Как сообщает издание «Аэро-Сити», молодой человек погиб в районе села Приютное Запорожской области в результате минометного обстрела. В тот момент он находился на боевом посту.
Дмитрий Венский родился в 1999 году в Республике Саха (Якутия). Позже вместе с родителями переехал в Обь, окончил колледж в Новосибирске. Затем отслужил в армии и решил заключить контракт с Министерством обороны РФ. На это повлияли «военные» гены, поскольку отец юноши служит в МЧС, а дядя является военнослужащим.
В зону СВО младший сержант Дмитрий Венский отправился в марте прошлого года, там он служил связистом. Посмертно молодого человека наградили орденом Мужества.