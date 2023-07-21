Связист Дмитрий Венский из Оби погиб в зоне СВО

Дмитрий Венский родился в 1999 году в Республике Саха (Якутия). Позже вместе с родителями переехал в Обь, окончил колледж в Новосибирске. Затем отслужил в армии и решил заключить контракт с Министерством обороны РФ. На это повлияли «военные» гены, поскольку отец юноши служит в МЧС, а дядя является военнослужащим.