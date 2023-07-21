В Новосибирске активисты создали петицию против реконструкции дендропарка

Координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Мезенцев заметил, что не все пункты петиции являются спорными. Он признает, что дендропарку нужен уход и реконструкция для предотвращения его деградации, однако важно обсудить, кто и как будет проводить эти работы, пишет «BFM-Новосибирск».