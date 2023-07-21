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В Новосибирске активисты создали петицию против реконструкции дендропарка

21 июля 2023, 02:56
Фото: 1MI
Петицию против подписали уже более 300 человек.
Более 300 жителей Новосибирска выступили против реконструкции дендропарка в Заельцовском парке, считая, что это приведет к новым вырубкам и уничтожению сложной экосистемы парка.

Новосибирцы выступили против планов по реконструкции дендропарка в Заельцовском парке. Инициативная группа «В защиту дендропарка» разместила петицию на платформе Change. org, где они выразили свое несогласие с благоустройством территории из-за возможных вырубок деревьев.

Активисты обратили внимание на сложность экосистемы дендропарка и ее богатство. Они утверждают, что даже «аварийные», полуживые и мертвые деревья играют важную роль в экосистеме парка, так как предоставляют убежище для некоторых видов птиц и белок.

Координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Мезенцев заметил, что не все пункты петиции являются спорными. Он признает, что дендропарку нужен уход и реконструкция для предотвращения его деградации, однако важно обсудить, кто и как будет проводить эти работы, пишет «BFM-Новосибирск».

Набравшая уже более 300 подписей петиция против реконструкции дендропарка продолжает привлекать внимание общественности.

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#Эмилия Губарева#Реконструкция#Дендропарк#Заельцовский парк#Петиция#Новосибирск#Общество#Город
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