В Новосибирске хозяйке погибшей собаки-поводыря выплатят компенсацию

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
«Сотрудники департамента по социальной политике связались с владелицей погибшей собаки. Решается вопрос о выплате материальной компенсации за трагедию», — сообщили в администрации города Новосибирска.
О трагедии стало известно благодаря социальным сетям. В Telegram-канале «Инцидент Новосибирск» утром 21 июля появилось видео, на котором виден лежащий на троллейбусной остановке рядом с маршрутом №24 черный лабрадор. Возле него находится незрячая женщина.
По предварительной информации, собаку могло ударить током. Обстоятельства гибели животного сейчас выясняются. Стоит отметить, что, как сообщили в департаменте транспорта, при выезде на маршрут троллейбус был полностью исправен.