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В Новосибирске хозяйке погибшей собаки-поводыря выплатят компенсацию

21 июля 2023, 06:35
Фото: 1MI
Собаку могло ударить током при входе в троллейбус

В Новосибирске хозяйка погибшей собаки-поводыря получит компенсацию

Хозяйке погибшей на троллейбусной остановке «Жилмассив „Станиславский“ собаки-поводыря, выплатят материальную компенсацию. Этот вопрос решается в мэрии Новосибирска.
«Сотрудники департамента по социальной политике связались с владелицей погибшей собаки. Решается вопрос о выплате материальной компенсации за трагедию», — сообщили в администрации города Новосибирска.

О трагедии стало известно благодаря социальным сетям. В Telegram-канале «Инцидент Новосибирск» утром 21 июля появилось видео, на котором виден лежащий на троллейбусной остановке рядом с маршрутом №24 черный лабрадор. Возле него находится незрячая женщина.

По предварительной информации, собаку могло ударить током. Обстоятельства гибели животного сейчас выясняются. Стоит отметить, что, как сообщили в департаменте транспорта, при выезде на маршрут троллейбус был полностью исправен.

Собака-поводырь погибла от удара током в троллейбусе Новосибирска: комментарий мэрии
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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Гибель#Животные#Мэрия Новосибирска#Компенсация
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