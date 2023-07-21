В Новосибирске возможных диверсантов оставили под стражей

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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Updated Сегодня, 07:53
«Ленинским районным судом г. Новосибирска по 13 октября 2023 года продлены сроки содержания под стражей лицам, обвиняемым в совершении преступлений, предусмотренных пунктом „а“ части 2 статьи 281 Уголовного кодекса Российской Федерации», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции» социальной сети «ВКонтакте».
Согласно решению суда, под стражей останутся Кирилл Веселов и двое несовершеннолетних, которые могли поджечь релейный шкаф на перегоне «Бердск — Сеятель» за деньги, предложенные в социальной сети. О попытке возможной диверсии стало известно 23 апреля нынешнего года.
Также в СИЗО продолжит находиться Виктор Скоробогатов, который мог намеренно попытаться поджечь самолет СУ-24. О попытке диверсии сообщалось 8 мая, но информация была названа пропагандистским фейком. Тем не менее, силовики вскоре обнаружили следы горючей жидкости на заводе имени Чкалова. Какое отношение к этому имеет сибиряк, установит суд.