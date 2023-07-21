В Новосибирске возможных диверсантов оставили под стражей

Также в СИЗО продолжит находиться Виктор Скоробогатов, который мог намеренно попытаться поджечь самолет СУ-24. О попытке диверсии сообщалось 8 мая, но информация была названа пропагандистским фейком. Тем не менее, силовики вскоре обнаружили следы горючей жидкости на заводе имени Чкалова. Какое отношение к этому имеет сибиряк, установит суд.