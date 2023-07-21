В Новосибирской области мужчина спас 8-летнего мальчика на озере — его лодку унесло

Posted Сегодня, 03:06
Published Сегодня, 03:06
Modified Сегодня, 03:08
Updated Сегодня, 03:08
На озере в Куйбышевском районе произошла ситуация, когда ребенка унесло на надувной лодке далеко от берега из-за сильных порывов ветра. Несколько мужчин попытались помочь, но расстояние было слишком большим, и им не хватило сил.
В это время на берегу отдыхала семья Василия Неганова. Он услышал крики и плач женщины и решил помочь. Василий, который имеет опыт плавания и спасательных работ, сразу бросился за ребенком. Доплыв до него, он ухватился за лодку и потащил ее с собой к берегу, где мать уже ждала свое чадо.
После этого сибиряк вернулся к своей семье. Спасение закончилось благополучно благодаря грамотным действиям и профессионализму Василия. Власти рассматривают вопрос о награждении героя.