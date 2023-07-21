atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:06

Published Сегодня, 03:06

Modified Сегодня, 03:08

Updated Сегодня, 03:08

Изображение материала

В Новосибирской области мужчина спас 8-летнего мальчика на озере — его лодку унесло

21 июля 2023, 03:06
Фото: 1MI
Ребенка спасли
Мужчина спас 8-летнего мальчика, которого унесло на надувной лодке порывом ветра на озере Свистуново в Новосибирской области.

На озере в Куйбышевском районе произошла ситуация, когда ребенка унесло на надувной лодке далеко от берега из-за сильных порывов ветра. Несколько мужчин попытались помочь, но расстояние было слишком большим, и им не хватило сил.

В это время на берегу отдыхала семья Василия Неганова. Он услышал крики и плач женщины и решил помочь. Василий, который имеет опыт плавания и спасательных работ, сразу бросился за ребенком. Доплыв до него, он ухватился за лодку и потащил ее с собой к берегу, где мать уже ждала свое чадо.

После этого сибиряк вернулся к своей семье. Спасение закончилось благополучно благодаря грамотным действиям и профессионализму Василия. Власти рассматривают вопрос о награждении героя.

Мужчина спас ребенкаМужчина спас ребенка
Мужчина спас ребенка
Фото: ГУ МЧС по НСО
Читайте также:
Школьник спас тонущего рыбака под Новосибирском14-летний подросток утонул на Новосибирском водохранилище, спасая девочку
#Эмилия Губарева#Озеро#Спасатель#Ребенок#Мать#Берег#Вода#Плавание#Спасение#Жизнь#Дети#Новосибирская область
Подпишитесь
Станция водоочистки не дает ввести в эксплуатацию новый ЛДС в Новосибирске
Вчера, 11:24
Мировая премьера «Барби»: стало известно, покажут ли фильм в кинотеатрах Новосибирска
Вчера, 08:27
ТОП-10 школ по числу 100-балльников по ЕГЭ в Новосибирске
Вчера, 01:25
«Позор городу»: в Новосибирске собаку-поводыря убило током на входе в троллейбус
Сегодня, 02:27
Дожди и холода: шокирующий прогноз погоды на август 2023 в Новосибирске
Вчера, 04:55
«Всему отделу погадали и осыпали проклятьями»: в Новосибирске задержали 115 цыган
Вчера, 06:27