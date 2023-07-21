Во время пятничного ливня в Новосибирске автобус №13 прикинулся подводной лодкой

На видеозаписи заметно, как из дырки в полу транспортного средства забил фонтан воды, которая быстро распространилась по всему салону. Впрочем, пассажиры восприняли буйство стихии с определенным стоицизмом. «Такого ливня никогда еще не было», — замечает один из находящихся в автобусе. «Нужно же когда-то начинать», — иронизирует собеседница.