Во время пятничного ливня в Новосибирске автобус №13 прикинулся подводной лодкой

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
«Обстановка в 13-м автобусе на улице Курчатова», — указано в посте паблика «Инцидент Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте».
На видеозаписи заметно, как из дырки в полу транспортного средства забил фонтан воды, которая быстро распространилась по всему салону. Впрочем, пассажиры восприняли буйство стихии с определенным стоицизмом. «Такого ливня никогда еще не было», — замечает один из находящихся в автобусе. «Нужно же когда-то начинать», — иронизирует собеседница.
Из-за ливня в городе образовались целые реки воды, поэтому сибирякам пришлось добираться домой или на работу чуть ли не вплавь. Впрочем, настроение новосибирцам это не испортило. «Если ты не идешь на море, то море идет к тебе», — шутит Юрий Титов. «Напишем в объяснительной: уплыли домой, такова воля Нептуна», — продолжает Иван Жарков.