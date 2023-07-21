atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Изображение материала

Во время пятничного ливня в Новосибирске автобус №13 прикинулся подводной лодкой

21 июля 2023, 11:06
Фото: ВК / Инцидент Новосибирск
Пятничный ливень ненадолго подтопил Новосибирск
В пятницу на Новосибирск обрушился мощный ливень с градом. Город утонул в лужах, а жертвой стихии стал легендарный автобус №13.
«Обстановка в 13-м автобусе на улице Курчатова», — указано в посте паблика «Инцидент Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте».

На видеозаписи заметно, как из дырки в полу транспортного средства забил фонтан воды, которая быстро распространилась по всему салону. Впрочем, пассажиры восприняли буйство стихии с определенным стоицизмом. «Такого ливня никогда еще не было», — замечает один из находящихся в автобусе. «Нужно же когда-то начинать», — иронизирует собеседница.

Из-за ливня в городе образовались целые реки воды, поэтому сибирякам пришлось добираться домой или на работу чуть ли не вплавь. Впрочем, настроение новосибирцам это не испортило. «Если ты не идешь на море, то море идет к тебе», — шутит Юрий Титов. «Напишем в объяснительной: уплыли домой, такова воля Нептуна», — продолжает Иван Жарков.

Дожди и холода: шокирующий прогноз погоды на август 2023 в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Достаем куртки: экстремальное похолодание придет в Новосибирск на выходных 22–23 июля
#Видео#Новосибирск#Город#Александр Ляхов#Соцсети#Автобус#Ливень
Подпишитесь
Станция водоочистки не дает ввести в эксплуатацию новый ЛДС в Новосибирске
Вчера, 11:24
Нет «тиранозаврам строительного рынка»: запрет высоток на месте «Универсама»
Сегодня, 05:50
«От трусиков до бусиков»: сколько стоит собрать ребенка в школу-2023 в Новосибирске
Сегодня, 08:33
«Позор городу»: в Новосибирске собаку-поводыря убило током на входе в троллейбус
Сегодня, 02:27
Как ужасно работать удаленно из Караканского бора
Сегодня, 06:46
Новый клип Шамана «Мой бой»: что известно о песне, текст, комментарии
Сегодня, 03:48