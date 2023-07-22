Posted Сегодня, 02:45
Published Сегодня, 02:45
Modified Сегодня, 02:47
Updated Сегодня, 02:47
По результатам опроса сервиса SuperJob, около 40% жителей Новосибирска иногда думают о работе даже по ночам.
Женщины чаще видят такие сны, чем мужчины, а молодое поколение чаще старшего. Также заметно, что с ростом дохода люди меньше обращают внимание на работу в своих снах.
Среди профессиональных групп, менеджеры по работе с клиентами, учителя и менеджеры по продажам чаще всего видят такие сны. Системным администраторам и дизайнерам сновидения о работе приходят реже всего.