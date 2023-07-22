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4 из 10 новосибирцев думают о работе даже во сне — что им снится?

22 июля 2023, 02:45
Фото: 1MI
Даже во сне новосибирцам не дает покоя работа

4 из 10 жителям Новосибирска постоянно снится работа

Четыре из десяти новосибирцев видят во сне свою работу, причем наиболее часто такие сны посещают менеджеров по работе с клиентами и учителей, а реже — системных администраторов и дизайнеров.

По результатам опроса сервиса SuperJob, около 40% жителей Новосибирска иногда думают о работе даже по ночам.

Женщины чаще видят такие сны, чем мужчины, а молодое поколение чаще старшего. Также заметно, что с ростом дохода люди меньше обращают внимание на работу в своих снах.

Среди профессиональных групп, менеджеры по работе с клиентами, учителя и менеджеры по продажам чаще всего видят такие сны. Системным администраторам и дизайнерам сновидения о работе приходят реже всего.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Работа
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