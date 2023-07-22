«Человек-праздник»: странный сибиряк танцует в новосибирском метро

Однако в соцсетях новосибирцы разделились на два непримиримых лагеря. Одни поддерживают мужчину и считают, что он безобиден. «Отличный мужик! Никого не трогает, слова обидного не скажет», — восхищается Семен Даниленко. «Он никого не трогает, пусть себе танцует», — считает Любовь Дударева. «Человек-праздник!», — поддерживает ее Татьяна Антипина. Также новосибирцы рассказали, что танцор радует всех своей эквилибристикой на Красном проспекте и площади имени Карла Маркса. При этом он никого не трогал и находился в своем мире.