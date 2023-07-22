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«Человек-праздник»: странный сибиряк танцует в новосибирском метро

22 июля 2023, 09:00
Фото: ВК / Инцидент Новосибирск
Странный танцор облюбовал новосибирский метрополитен

В новосибирском метро заметили необычного танцора

В новосибирском метро пассажиры заметили странного мужчину. Сибиряк танцует под слышную только ему музыку.
«Легенда уличных танцев дал внеплановый концерт в Новосибирском метрополитене», — сообщается в ироничном посте паблика «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

На видеозаписи мужчина в шапочке, маске и игрушкой в руках совершает телодвижения, чем-то напоминающие брейк-данс. Позже он совершает пируэт в духе знаменитой «лунной походки» Майкла Джексона. При этом неизвестно, играет ли у него в наушниках музыка или же сибиряк слышит звуки только в своей голове. Пассажиры не обращают на танцора никакого внимания.

Однако в соцсетях новосибирцы разделились на два непримиримых лагеря. Одни поддерживают мужчину и считают, что он безобиден. «Отличный мужик! Никого не трогает, слова обидного не скажет», — восхищается Семен Даниленко. «Он никого не трогает, пусть себе танцует», — считает Любовь Дударева. «Человек-праздник!», — поддерживает ее Татьяна Антипина. Также новосибирцы рассказали, что танцор радует всех своей эквилибристикой на Красном проспекте и площади имени Карла Маркса. При этом он никого не трогал и находился в своем мире.

Впрочем, нашлись и ненавистники танцора. «Метро не для танцев. Серьезнее надо быть», — высказал свое мнение Игорь Суслов. «Он же болен! А им восхищаются. А потом, пританцовывая, ножи будет метать», — опасается Наталья Бренно. «Он просто не хочет работать», — заявил Евгений Стрелков. «В психушке мест не хватает? Хоть бы кто ему пинка дал», — злится сибиряк под псевдонимом Нестор Петрович.

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