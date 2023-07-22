До «Снегирей» и «Родников» в Новосибирске проложат трамвайные линии

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
«Запланировано продолжение трамвайных линий с эстакадой над железной дорогой», — написал в Telegram-канале депутат Законодательного собрания Новосибирской области Илья Поляков.
Трамвайные линии планируется проложить от Соснового бора. В сторону микрорайонов. Конечная остановка появится в районе пересечения Красного проспекта и улицы Краузе.
Кроме того, планируется построить две новые магистрали под рабочими названиями «улица Широтная» и «улица Арктическая». Они могут появиться в северной части города. При этом примерные сроки начала работ пока не обозначены.
Недавно в Новосибирске возник скандал из-за возможной халатности водителя троллейбусного маршрута №24. Удар током привел к гибели собаки-поводыря прямо на входе в транспортное средство.