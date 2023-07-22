atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:21

Published Сегодня, 07:21

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

Изображение материала

До «Снегирей» и «Родников» в Новосибирске проложат трамвайные линии

22 июля 2023, 07:21
Фото: 1MI
Новосибирцам пообещали две новые трамвайные линии

В Новосибирске планируют проложить две новые трамвайные линии

В Новосибирске построят две новые трамвайные линии. Они будут проложены до микрорайонов «Снегири» и «Родники»
«Запланировано продолжение трамвайных линий с эстакадой над железной дорогой», — написал в Telegram-канале депутат Законодательного собрания Новосибирской области Илья Поляков.

Трамвайные линии планируется проложить от Соснового бора. В сторону микрорайонов. Конечная остановка появится в районе пересечения Красного проспекта и улицы Краузе.

В Новосибирске трамвай № 15 сошел с рельсов и врезался в фонарь — пострадала водитель
Узнать подробнее

Кроме того, планируется построить две новые магистрали под рабочими названиями «улица Широтная» и «улица Арктическая». Они могут появиться в северной части города. При этом примерные сроки начала работ пока не обозначены.

Недавно в Новосибирске возник скандал из-за возможной халатности водителя троллейбусного маршрута №24. Удар током привел к гибели собаки-поводыря прямо на входе в транспортное средство.

«Позор городу»: в Новосибирске собаку-поводыря убило током на входе в троллейбус
Узнать подробнее
Читайте также:
Погибшей на входе в троллейбус собакой-поводырем займутся новосибирские следователи
#Новосибирск#Город#Александр Ляхов#Трамвай#Трамвайные пути#Депутат Заксобрания
Подпишитесь
ТОП-5 худших вузов Новосибирска: почему студенты недовольны университетами
Сегодня, 02:33
Станция водоочистки не дает ввести в эксплуатацию новый ЛДС в Новосибирске
20 июля, 11:24
«Папа, я ранен на СВО» — боец из Кыштовки Иван Мисюкевич рассказал о ранении
Вчера, 12:17
«Буду сетью привязывать к окну»: автомобили новосибирцев уплыли из дворов из-за ливня
Вчера, 11:25
Как ужасно работать удаленно из Караканского бора
Вчера, 06:46
Нет «тиранозаврам строительного рынка»: запрет высоток на месте «Универсама»
Вчера, 05:50