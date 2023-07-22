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Сколько стоит отдых на пляжах Новосибирска летом 2023

22 июля 2023, 07:41
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Пляжи в Новосибирске полны людей
Во время дикой жары новосибирцы бегут на пляжи — купаться и загорать. Сколько всего пляжей открыты летом 2023 и почем нынче отдых?

Все пляжи в Новосибирске открылись с 15 июля. В этом году официально работают шесть пляжей.

 

«Бугринская роща» — единственный пляж на берегу Оби, так как «Наутилус», который находится у Октябрьского моста, закрыт из-за стройки четвертого моста. Адрес: ул. С. Кожевникова, 39. Работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Чтобы добраться туда, можно использовать автобусы № 9, 11, 68 или маршрутные такси № 15, 317, 331. Рядом с пляжем есть кафе и парки развлечений. Въезд на парковку бесплатный, а цены на шашлык начинаются от 350 рублей.

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«У моря Обского» — парк, в котором расположены четыре пляжа: «Детский», «Галечный», «Каменный» и «Бумеранг». Адрес: ул. Софийская, 15. Парк работает ежедневно с 11 утра до 7 вечера. Для поездки туда можно воспользоваться автобусами № 45, 48, 115, 115в или маршрутными такси № 5, 327, остановка «Больница». Въезд на парковку стоит 250 рублей. Шашлык можно приобрести, начиная от 300 рублей. Также есть возможность арендовать беседку, цены на которые начинаются от 1600 рублей. Или можно покататься на катамаране (малый до 3 мест) за 350 рублей за полчаса.

 

«Звезда» — адрес: Бердский тупик. Пляж работает круглосуточно. Чтобы добраться туда, можно воспользоваться автобусом № 36 с остановки ТЦ «Гигант», ул. Русская (около перекрестка) или маршрутными такси № 321, 331, 332. Въезд на парковку стоит 300 рублей. Шашлык можно приобрести, начиная от 350 рублей. Также есть возможность арендовать беседку, цена которой составляет 400 рублей в час.

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