Сколько стоит отдых на пляжах Новосибирска летом 2023

«У моря Обского» — парк, в котором расположены четыре пляжа: «Детский», «Галечный», «Каменный» и «Бумеранг». Адрес: ул. Софийская, 15. Парк работает ежедневно с 11 утра до 7 вечера. Для поездки туда можно воспользоваться автобусами № 45, 48, 115, 115в или маршрутными такси № 5, 327, остановка «Больница». Въезд на парковку стоит 250 рублей. Шашлык можно приобрести, начиная от 300 рублей. Также есть возможность арендовать беседку, цены на которые начинаются от 1600 рублей. Или можно покататься на катамаране (малый до 3 мест) за 350 рублей за полчаса.