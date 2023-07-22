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Published Сегодня, 02:33
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Updated Сегодня, 02:41
В Новосибирске многие студенты не довольны своими университетами. Они высказывают недовольство качеством преподавания, а также внешним видом и обстановкой в учебных заведениях. «АиФ-Новосибирск» составил список худших университетов и институтов на основе отзывов пользователей 2GIS.
На самом низу рейтинга оказались Новосибирский государственный аграрный университет и Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики. Оба вуза получили всего 3,3 балла из 5 возможных. Студенты жалуются на подход к образованию и отсутствие ремонта в зданиях.
На втором месте расположился Новосибирский государственный педагогический университет с результатом 3,4 балла. Студенты этого университета жалуются на то, что специальности, на которые они учатся, не востребованы, а также на неприязненное отношение преподавателей.
Третье место разделили Новосибирский государственный технический университет и Новосибирский государственный экономический университет. В этих университетах студенты жалуются на несанитарные условия, плохое качество образования и неподходящие условия обучения.