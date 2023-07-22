В Новосибирске ищут второклассника в серой кепке

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
«Пропал Чирков Максим, 8 лет, Кировский район, г. Новосибирск», — сообщается в паблике «Лиза Алерт Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте».
Сообщается, что 22 июля второклассник вышел из дома и до сих паор не вышел на связь. Волонтеры просят помощи в розысках ребенка.
Максим Чирков был одет в зеленую футболку, сине-коричневые шорты, серые сандалии и серую кепку. Рост мальчика составляет 130 сантиметров, он худощав, светловолос и голубоглаз.
Если вам известно о местонахождении мальчика, сообщите волонтерам по телефону: 8 800 700-54-52 (Лиза Алерт).