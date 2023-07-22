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В Новосибирске ищут второклассника в серой кепке

22 июля 2023, 09:44
Фото: ВК / Лиза Алерт Новосибирск
Ребенок пока так и не вышел на связь
В Новосибирске ищут восьмилетнего мальчика. Мальчик ушел из дома и до сих пор не вернулся.
«Пропал Чирков Максим, 8 лет, Кировский район, г. Новосибирск», — сообщается в паблике «Лиза Алерт Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте».

Сообщается, что 22 июля второклассник вышел из дома и до сих паор не вышел на связь. Волонтеры просят помощи в розысках ребенка.

Максим Чирков был одет в зеленую футболку, сине-коричневые шорты, серые сандалии и серую кепку. Рост мальчика составляет 130 сантиметров, он худощав, светловолос и голубоглаз.

Если вам известно о местонахождении мальчика, сообщите волонтерам по телефону: 8 800 700-54-52 (Лиза Алерт).

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Дети#Пропал#Розыск
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