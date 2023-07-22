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В Новосибирске нашли тело молодого человека под окнами общежития на ул. Связистов

22 июля 2023, 03:22
Фото: 1MI
Молодой человек был найден мертвым под окнами общежития на Связистов, 13 в Новосибирске, но обстоятельства этого случая пока неизвестны.

Утром 22 июля в Новосибирске было обнаружено тело юноши под окнами общежития на улице Связистов, 13. Об этом событии сообщили свидетели в Telegram-канале АСТ-54 Black.

Подробности происшествия пока неизвестны, их уточняют в Главном управлении МВД по Новосибирской области.

Фото: Telegram-канал АСТ-54 Black

Напомним, что ранее труп раздетой женщины нашли под окнами дома в Новосибирске. По информации, полученной из Telegram-канала «Инцидент Новосибирск», труп был обнаружен под окнами дома № 270 на улице Бориса Богаткова. Женщина выпала из окна и скончалась от полученных травм.

#Эмилия Губарева#18+#Общество#Происшествия#Новосибирск#Труп#Погиб#МВД
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