В Новосибирске нашли тело молодого человека под окнами общежития на ул. Связистов

Напомним, что ранее труп раздетой женщины нашли под окнами дома в Новосибирске. По информации, полученной из Telegram-канала «Инцидент Новосибирск», труп был обнаружен под окнами дома № 270 на улице Бориса Богаткова. Женщина выпала из окна и скончалась от полученных травм.