В Новосибирске нашли тело молодого человека под окнами общежития на ул. Связистов

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
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Updated Сегодня, 03:24
Утром 22 июля в Новосибирске было обнаружено тело юноши под окнами общежития на улице Связистов, 13. Об этом событии сообщили свидетели в Telegram-канале АСТ-54 Black.
Подробности происшествия пока неизвестны, их уточняют в Главном управлении МВД по Новосибирской области.
Напомним, что ранее труп раздетой женщины нашли под окнами дома в Новосибирске. По информации, полученной из Telegram-канала «Инцидент Новосибирск», труп был обнаружен под окнами дома № 270 на улице Бориса Богаткова. Женщина выпала из окна и скончалась от полученных травм.