В Новосибирске скончался второй подросток, разбившийся на стройке

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
«Да, мальчик, к сожалению, скончался. Мы только что получили эту новость из медицинского учреждения», — рассказала корреспонденту Atas.info руководитель пресс-службы ведомства Елена Коновалова.
На данный момент следователи еще не предприняли никаких действий по возможной переквалификации уголовного дела из-за срочности сообщения. До этого двоим фигурантам были предъявлены обвинения по факту нарушению правил безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.
Сейчас обвиняемым уже избрана мера пресечения. Подрядчик строительной организации пробудет под домашним арестом до середины сентября. Прорабу ограничили ряд действий.
О падении подростков стало известно в середине июля. Несовершеннолетние занимались промышленным альпинизмом и сорвались с большой высоты. Один из них погиб на месте, второй находился в больнице.