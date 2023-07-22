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В Новосибирске скончался второй подросток, разбившийся на стройке

22 июля 2023, 09:30
Фото: 1MI
Подростка не удалось спасти
В больнице Новосибирска скончался второй подросток, упавший с высоты на стройке. Об этом сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.
«Да, мальчик, к сожалению, скончался. Мы только что получили эту новость из медицинского учреждения», — рассказала корреспонденту Atas.info руководитель пресс-службы ведомства Елена Коновалова.

На данный момент следователи еще не предприняли никаких действий по возможной переквалификации уголовного дела из-за срочности сообщения. До этого двоим фигурантам были предъявлены обвинения по факту нарушению правил безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

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Сейчас обвиняемым уже избрана мера пресечения. Подрядчик строительной организации пробудет под домашним арестом до середины сентября. Прорабу ограничили ряд действий.

О падении подростков стало известно в середине июля. Несовершеннолетние занимались промышленным альпинизмом и сорвались с большой высоты. Один из них погиб на месте, второй находился в больнице.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Подростки#Подросток#Погиб#Смерть#Следственный комитет
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