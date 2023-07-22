В Новосибирске умудрились столкнуться сразу три «Гелендсвагена»

Инцидент вовсю обсуждают новосибирцы. «У них там „стрелка“, что ли?», — шутит Виталий Зуев. «Кому расскажешь, так подумают, что в Новосибирске все на „геликах“ катаются», — замечает Алексей Статкевич. «Моя любимая машинка. Когда ж я на тебя заработаю», — замечает сибирячка под ником Оля Пихачева. «Сказ о том, как один русский трех немцев ушатал», — иронизирует новосибирец под псевдонимом Алексей Старостин.