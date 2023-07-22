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В Новосибирске умудрились столкнуться сразу три «Гелендсвагена»

22 июля 2023, 10:13
Фото: ВК / Инцидент Новосибирск
В центре Новосибирска столкнулись три автомобиля премиум-класса
В Новосибирске произошло необычное ДТП. В центре города умудрились столкнуться сразу три «Гелендсвагена».
«Сразу 3 автомобиля Mercedes-Benz G-класс столкнулись в Новосибирске», — сообщается в паблике «Инцидент Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте».

Массовое ДТП произошло на улице Кошурникова. При этом в аварии пострадал и «Датсун». По мнению очевидца, виной всему стал ремонт дороги, поскольку автомобилям пришлось перестраиваться из одного ряда в другой.

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Если верить свидетелю, сначала первый подрезал ВАЗ 2110 подрезал первый «Гелендсваген». Когда тот затормозил, в него врезался «Датсун». Еще два водителя попытались объехать ДТП, но умудрились столкнуться с уже пострадавшими автомобилями.

Инцидент вовсю обсуждают новосибирцы. «У них там „стрелка“, что ли?», — шутит Виталий Зуев. «Кому расскажешь, так подумают, что в Новосибирске все на „геликах“ катаются», — замечает Алексей Статкевич. «Моя любимая машинка. Когда ж я на тебя заработаю», — замечает сибирячка под ником Оля Пихачева. «Сказ о том, как один русский трех немцев ушатал», — иронизирует новосибирец под псевдонимом Алексей Старостин.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#ДТП#Авария#Соцсети
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