В Новосибирске умудрились столкнуться сразу три «Гелендсвагена»

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
«Сразу 3 автомобиля Mercedes-Benz G-класс столкнулись в Новосибирске», — сообщается в паблике «Инцидент Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте».
Массовое ДТП произошло на улице Кошурникова. При этом в аварии пострадал и «Датсун». По мнению очевидца, виной всему стал ремонт дороги, поскольку автомобилям пришлось перестраиваться из одного ряда в другой.
Если верить свидетелю, сначала первый подрезал ВАЗ 2110 подрезал первый «Гелендсваген». Когда тот затормозил, в него врезался «Датсун». Еще два водителя попытались объехать ДТП, но умудрились столкнуться с уже пострадавшими автомобилями.
Инцидент вовсю обсуждают новосибирцы. «У них там „стрелка“, что ли?», — шутит Виталий Зуев. «Кому расскажешь, так подумают, что в Новосибирске все на „геликах“ катаются», — замечает Алексей Статкевич. «Моя любимая машинка. Когда ж я на тебя заработаю», — замечает сибирячка под ником Оля Пихачева. «Сказ о том, как один русский трех немцев ушатал», — иронизирует новосибирец под псевдонимом Алексей Старостин.