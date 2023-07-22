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В Новосибирской области похоронят погибшего на СВО Сергея Григорьева из села Минино

22 июля 2023, 02:15
Фото: 1MI
Сибиряк защищал Родину
В селе Минино состоится прощание с погибшим военным Сергеем Григорьевым из Вангеровского района Новосибирской области, о чем сообщает администрация района.

22 июля 2023 года состоится прощание с Григорьевым Сергеем, который родился 29 декабря 1975 года и погиб 13 июля 2023 года во время исполнения своих обязанностей во время военной службы.

Он выполнял боевые задачи в рамках специальной военной операции на территории Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины.

Прощание с героем будет проводиться в Доме культуры села Минино Венгеровского района с 10:00 до 12:00. Траурный митинг начнется в 11:30.

Фото: vengerovo.nso.ru
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