В Новосибирской области похоронят погибшего на СВО Сергея Григорьева из села Минино

Posted Сегодня, 02:15
Published Сегодня, 02:15
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Updated Сегодня, 02:17
22 июля 2023 года состоится прощание с Григорьевым Сергеем, который родился 29 декабря 1975 года и погиб 13 июля 2023 года во время исполнения своих обязанностей во время военной службы.
Он выполнял боевые задачи в рамках специальной военной операции на территории Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины.
Прощание с героем будет проводиться в Доме культуры села Минино Венгеровского района с 10:00 до 12:00. Траурный митинг начнется в 11:30.