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Более 200 млн рублей потратят на ремонт 6 км дороги в Новосибирской области

23 июля 2023, 02:45
Фото: 1MI
Ремонт должен быть закончен в октябре
Конкурс на реконструкцию участка трасс Куйбышев-Северное объявила структура регионального правительства

ГКУ НСО «Управление контрактной системы» объявило тендер на реконструкцию 6-километрового участка дороги Куйбышев-Северное. Победитель аукциона будет обязан отремонтировать отрезок с 18 по 24 километр, который расположен в Куйбышевском районе. Стартовая цена аукциона — 208 297 306 рублей.

За эти деньги подрядчик должен будет уложить заново верхний слой дорожного покрытия, установить трубы для пропуска воды, дорожные знаки и ограждение, нанести дорожную разметку. Предполагаемая интенсивность движения на этом участке — от 5 до 10 тысяч машин в сутки.

Все работы должны быть завершены до 11 октября.

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#Ремонт#Дорога#Аукцион#Транспорт#Новосибирская область
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