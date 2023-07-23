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ГКУ НСО «Управление контрактной системы» объявило тендер на реконструкцию 6-километрового участка дороги Куйбышев-Северное. Победитель аукциона будет обязан отремонтировать отрезок с 18 по 24 километр, который расположен в Куйбышевском районе. Стартовая цена аукциона — 208 297 306 рублей.
За эти деньги подрядчик должен будет уложить заново верхний слой дорожного покрытия, установить трубы для пропуска воды, дорожные знаки и ограждение, нанести дорожную разметку. Предполагаемая интенсивность движения на этом участке — от 5 до 10 тысяч машин в сутки.
Все работы должны быть завершены до 11 октября.