За эти деньги подрядчик должен будет уложить заново верхний слой дорожного покрытия, установить трубы для пропуска воды, дорожные знаки и ограждение, нанести дорожную разметку. Предполагаемая интенсивность движения на этом участке — от 5 до 10 тысяч машин в сутки.