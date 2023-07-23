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Четырех человек и собаку спасли из огня пожарные в Новосибирске

23 июля 2023, 03:24
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по НСО
Пока тушили пожар, жители ждали во дворе дома
Пламя охватило квартиру в многоэтажном доме на улице Герцена

Поздно вечером в субботу, 22 июля, на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о возгорании квартиры на 6 этаже 10-этажного дома на улице Герцена в Октябрьском районе Новосибирска. 20 человек покинули соседние квартиры самостоятельно, еще четырех жителей, троих взрослых и ребенка, пожарные эвакуировали при помощи специальных устройств. А из горящей квартиры бойцы МЧС вынесли на свежий воздух собаку.

Ликвидация открытого пламени заняла 20 минут, огонь повредил квартиру на площади около 20 квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

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#Пожар#Собака#Спасение#Происшествия#Новосибирск
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