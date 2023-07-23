Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
Поздно вечером в субботу, 22 июля, на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о возгорании квартиры на 6 этаже 10-этажного дома на улице Герцена в Октябрьском районе Новосибирска. 20 человек покинули соседние квартиры самостоятельно, еще четырех жителей, троих взрослых и ребенка, пожарные эвакуировали при помощи специальных устройств. А из горящей квартиры бойцы МЧС вынесли на свежий воздух собаку.
Ликвидация открытого пламени заняла 20 минут, огонь повредил квартиру на площади около 20 квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.