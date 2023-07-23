Поздно вечером в субботу, 22 июля, на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о возгорании квартиры на 6 этаже 10-этажного дома на улице Герцена в Октябрьском районе Новосибирска. 20 человек покинули соседние квартиры самостоятельно, еще четырех жителей, троих взрослых и ребенка, пожарные эвакуировали при помощи специальных устройств. А из горящей квартиры бойцы МЧС вынесли на свежий воздух собаку.