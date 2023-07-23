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Нет духа старины: честные отзывы туристов о посещении Казани

23 июля 2023, 12:17
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Казань производит двоякое впечатление
Столица Татарстана — одно из самых популярных направлений для путешествий по России летом 2023 года. Собрали для вас отзывы туристов о Казани и сравнили с впечатлениями нашего автора

Красивый современный города с массой исторических памятников — такое устойчивое мнение существует о Казани. Очень многие люди, не бывавшие там, говорят, что мечтают о поездке. Но что именно привлекает в столице Татарстана, внятно вряд ли смогут сформулировать большинство туристов.

Исторические достопримечательности

Казанский кремль и пешеходная улица Баумана — визитные карточки столицы Татарстана. На взгляд автора этих строк, к сохранению архитектурного облика подошли даже чересчур ответственно. В Кремле, например, настолько все вылизано, что кажется — перед тобой новодел, и лишь башня Сююмбике выглядит историческим артефактом.

«Казанский кремль совсем не ассоциируется у меня с историей города, а, скорее, является просто местом для променада, чему немало способствуют и наличие тут заведений общепита, и магазинов. Посетить, конечно, надо, но ожидать увидеть тут дух старины, проникнуться древней историей города, точно не стоит», — делится впечатлениями пользователь сайта Tripadvisor из Зеленограда с ником zalex1965. Стоит заметить, что это опытный путешественник, опубликовавший более 6 тысяч отзывов о разных местах.

Казанский Кремль кажется слишком парадным, слишком туристическим для сакрального исторического местаКазанский Кремль кажется слишком парадным, слишком туристическим для сакрального исторического места
Казанский Кремль кажется слишком парадным, слишком туристическим для сакрального исторического местаКазанский Кремль кажется слишком парадным, слишком туристическим для сакрального исторического места
Казанский Кремль кажется слишком парадным, слишком туристическим для сакрального исторического местаКазанский Кремль кажется слишком парадным, слишком туристическим для сакрального исторического места
Казанский Кремль кажется слишком парадным, слишком туристическим для сакрального исторического местаКазанский Кремль кажется слишком парадным, слишком туристическим для сакрального исторического места
Казанский Кремль кажется слишком парадным, слишком туристическим для сакрального исторического местаКазанский Кремль кажется слишком парадным, слишком туристическим для сакрального исторического места
Казанский Кремль кажется слишком парадным, слишком туристическим для сакрального исторического места
Фото: Артем Шершнев / atas.info

А главный бич улицы Баумана — наглые и беспардонные аниматоры, которые пристают к прохожим с ручными голубями, попугаями, обезьянами, сажают их на плечи туристов, буквально вынуждая сфотографироваться. А потом заявляют, что люди должны им за это 500-1000 рублей.

«Ушлые аниматоры, которые очевидно незаконно работают и очевидно крышуются местными, кафе и рестики с завышенными ценами, бесконечные ларьки с чак-чаком по цене золота и прочие атрибуты развода туристов. Архитектура и правда приятная, но наполнение улицы создает негативное впечатление от города», — так считает турист из Санкт-Петербурга Руслан А.

Ощущение новодела вас будет преследовать практически во всех туристических местах Казани, и по большей части, так оно и есть на самом деле. Хотите действительно прикоснуться к истории — тогда вам в Кировский район. Там очень много нетронутых реставраторами исторических зданий, которые многие назовут тленом и обшарпанными домишками, но именно здесь можно почувствовать себя в увлекательном нетуристическом путешествии.

Предлагаем вместе с нами совершить путешествие по нетуристической Казани
Видео: Артем Шершнев / atas.info

Развлечения

Кремлевская набережная — отличное место для прогулок, как днем, так и вечером. Здесь можно взять напрокат велосипеды, ролики, самокаты, работают различные заведения общепита и аттракционы. Интересно будет и детям и взрослым. «Супер набережная, гуляли каждый день», — не скрывает восторга туристка из Челябинска sweetChel на ресурсе Tripadviser. Гости города хвалят парк 1000-летия Казани, парк Победы и парк Сосновая роща. Есть в городе два аквапарка, но будьте готовы не только к положительным эмоциям.

Многие туристы думают, что главноая набережная Казани расположена на Волге. А вот и нет, это река Казанка.Многие туристы думают, что главноая набережная Казани расположена на Волге. А вот и нет, это река Казанка.
Многие туристы думают, что главноая набережная Казани расположена на Волге. А вот и нет, это река Казанка.
Фото: Артем Шершнев / atas.info

«В раздевалках душно, места мало, пахло мочой (шок, но на территории самого аквапарка туалетов много). Горок много, но часть не работала, на большей половине очереди человек по 10-12, чтобы взять ватрушки для горок также надо ждать в очереди. Аквапарк явно не рассчитан на то количество, которое они пропускают. также очень тяжело разобраться, где какие горки, места в аквапарке мало из-за непонятных конструкций и различных мостиков», — жалуется пользователь сервиса 2gis Катя Чехова, описывая посещение аквапарка «Ривьера».

Посетители второго аквапарка, «Барионикс» массово жалуются на грязь, неприятный запах от воды, невежливый персонал и небольшое количество аттракционов.

Многие рекомендуют посетить парк аттракционов «Кырлай», но будьте готовы отстоять длинную очередь в кассу. «Сложилось впечатление, что девиз парка, несите платите деньги и молчите. Персонал не приветливый, условия для ожидания в многочисленных очередях под палящим солнцем не созданы», — добавляет пользователь ресурса Otzovik с ником Annalion.

В Каазани можно встретить самые разные заведения общепитаВ Каазани можно встретить самые разные заведения общепита
В Каазани можно встретить самые разные заведения общепита
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Кафе и рестораны

В столице Татарстана представлено огромное количество баров, ресторанов и заведений на любой вкус и кошелек. В 2021 году через Роспатент город официально зарегистрировал товарный знак «Казань — гастрономическая столица России». Однако многие именитые рестораторы Москвы и Санкт-Петербурга считают этот титул сомнительным и считают, что он должен быть оспорен.

«Регистрация такого товарного знака — нарушение антимонопольного законодательства. Чтобы объявить тот или иной город гастрономической столицей, нужен конкурс. Голосовать должны эксперты и потребитель. Иначе это самоназвание», — считает глава Совета улицы Рубинштейна в Санкт-Петербурге Максим Жуков.

Пожалуй, самый главный недостаток сетей национального фаст-фуда - небольшое количество заведенийПожалуй, самый главный недостаток сетей национального фаст-фуда - небольшое количество заведений
Пожалуй, самый главный недостаток сетей национального фаст-фуда - небольшое количество заведений
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Однако в Казани есть две уникальных сети фастфуда, основанных на традициях национальной кухни. В заведениях под вывесками «Тюбетей» и «Кыстыбый», эдаких McDonalds по-татарски, сытно, вкусно и недорого. И вот это прям обязательно к посещению, считает автор этих строк, обычно весьма равнодушный к кулинарным изыскам.

Транспорт

В Казани представлены все виды общественного транспорта и нужно отдать должное — трамваи, троллейбусы и автобусы относительно новые, чистые, в хорошем состоянии, все остановки оборудованы электронными табло, показывающими, сколько времени осталось до прибытия того или иного маршрута. Другое дело, что эти цифры могут динамично меняться в сторону увеличения. Всему виной сильные пробки, настоящий бич столицы Татарстана. Несмотря на широкие автомагистрали и современные развязки, вечерами улицы Казани, особенно ведущие к спальным микрорайонам, погружаются в транспортный коллапс.

Трамвайная система в Казани - одна из старейших в России, движение на электрической тяге открыто в 1899 годуТрамвайная система в Казани - одна из старейших в России, движение на электрической тяге открыто в 1899 году
Трамвайная система в Казани - одна из старейших в России, движение на электрической тяге открыто в 1899 году
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Метро в Казани небольшое, всего одна ветка, и автору этих строк оно показалось темным, некрасивыми, расстроило отсутствие внятной навигации на станциях и длинные интервалы между поездами.

«В метро Казани на всех станциях царит ужасный затхлый запах. Не знаю, в чем причина, первый раз я даже маску надела как подобает, потому что прямо чувствовала тяжесть воздуха при каждом вздохе. Все разы, которые я спускалась в метро, мне приходилось контролировать рвотные рефлексы, уж простите за подробности. А учитывая, что частота поездов здесь не так высока, как в питерском метро, ожидание подчас было очень неприятно», — дополняет пользователь сервиса Otzovik из Сакнк-Петербурга с ником Litto.

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