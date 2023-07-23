Ощущение новодела вас будет преследовать практически во всех туристических местах Казани, и по большей части, так оно и есть на самом деле. Хотите действительно прикоснуться к истории — тогда вам в Кировский район. Там очень много нетронутых реставраторами исторических зданий, которые многие назовут тленом и обшарпанными домишками, но именно здесь можно почувствовать себя в увлекательном нетуристическом путешествии.