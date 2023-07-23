Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Красивый современный города с массой исторических памятников — такое устойчивое мнение существует о Казани. Очень многие люди, не бывавшие там, говорят, что мечтают о поездке. Но что именно привлекает в столице Татарстана, внятно вряд ли смогут сформулировать большинство туристов.
Казанский кремль и пешеходная улица Баумана — визитные карточки столицы Татарстана. На взгляд автора этих строк, к сохранению архитектурного облика подошли даже чересчур ответственно. В Кремле, например, настолько все вылизано, что кажется — перед тобой новодел, и лишь башня Сююмбике выглядит историческим артефактом.
«Казанский кремль совсем не ассоциируется у меня с историей города, а, скорее, является просто местом для променада, чему немало способствуют и наличие тут заведений общепита, и магазинов. Посетить, конечно, надо, но ожидать увидеть тут дух старины, проникнуться древней историей города, точно не стоит», — делится впечатлениями пользователь сайта Tripadvisor из Зеленограда с ником zalex1965. Стоит заметить, что это опытный путешественник, опубликовавший более 6 тысяч отзывов о разных местах.
А главный бич улицы Баумана — наглые и беспардонные аниматоры, которые пристают к прохожим с ручными голубями, попугаями, обезьянами, сажают их на плечи туристов, буквально вынуждая сфотографироваться. А потом заявляют, что люди должны им за это 500-1000 рублей.
«Ушлые аниматоры, которые очевидно незаконно работают и очевидно крышуются местными, кафе и рестики с завышенными ценами, бесконечные ларьки с чак-чаком по цене золота и прочие атрибуты развода туристов. Архитектура и правда приятная, но наполнение улицы создает негативное впечатление от города», — так считает турист из Санкт-Петербурга Руслан А.
Ощущение новодела вас будет преследовать практически во всех туристических местах Казани, и по большей части, так оно и есть на самом деле. Хотите действительно прикоснуться к истории — тогда вам в Кировский район. Там очень много нетронутых реставраторами исторических зданий, которые многие назовут тленом и обшарпанными домишками, но именно здесь можно почувствовать себя в увлекательном нетуристическом путешествии.
Кремлевская набережная — отличное место для прогулок, как днем, так и вечером. Здесь можно взять напрокат велосипеды, ролики, самокаты, работают различные заведения общепита и аттракционы. Интересно будет и детям и взрослым. «Супер набережная, гуляли каждый день», — не скрывает восторга туристка из Челябинска sweetChel на ресурсе Tripadviser. Гости города хвалят парк 1000-летия Казани, парк Победы и парк Сосновая роща. Есть в городе два аквапарка, но будьте готовы не только к положительным эмоциям.
«В раздевалках душно, места мало, пахло мочой (шок, но на территории самого аквапарка туалетов много). Горок много, но часть не работала, на большей половине очереди человек по 10-12, чтобы взять ватрушки для горок также надо ждать в очереди. Аквапарк явно не рассчитан на то количество, которое они пропускают. также очень тяжело разобраться, где какие горки, места в аквапарке мало из-за непонятных конструкций и различных мостиков», — жалуется пользователь сервиса 2gis Катя Чехова, описывая посещение аквапарка «Ривьера».
Посетители второго аквапарка, «Барионикс» массово жалуются на грязь, неприятный запах от воды, невежливый персонал и небольшое количество аттракционов.
Многие рекомендуют посетить парк аттракционов «Кырлай», но будьте готовы отстоять длинную очередь в кассу. «Сложилось впечатление, что девиз парка, несите платите деньги и молчите. Персонал не приветливый, условия для ожидания в многочисленных очередях под палящим солнцем не созданы», — добавляет пользователь ресурса Otzovik с ником Annalion.
В столице Татарстана представлено огромное количество баров, ресторанов и заведений на любой вкус и кошелек. В 2021 году через Роспатент город официально зарегистрировал товарный знак «Казань — гастрономическая столица России». Однако многие именитые рестораторы Москвы и Санкт-Петербурга считают этот титул сомнительным и считают, что он должен быть оспорен.
«Регистрация такого товарного знака — нарушение антимонопольного законодательства. Чтобы объявить тот или иной город гастрономической столицей, нужен конкурс. Голосовать должны эксперты и потребитель. Иначе это самоназвание», — считает глава Совета улицы Рубинштейна в Санкт-Петербурге Максим Жуков.
Однако в Казани есть две уникальных сети фастфуда, основанных на традициях национальной кухни. В заведениях под вывесками «Тюбетей» и «Кыстыбый», эдаких McDonalds по-татарски, сытно, вкусно и недорого. И вот это прям обязательно к посещению, считает автор этих строк, обычно весьма равнодушный к кулинарным изыскам.
В Казани представлены все виды общественного транспорта и нужно отдать должное — трамваи, троллейбусы и автобусы относительно новые, чистые, в хорошем состоянии, все остановки оборудованы электронными табло, показывающими, сколько времени осталось до прибытия того или иного маршрута. Другое дело, что эти цифры могут динамично меняться в сторону увеличения. Всему виной сильные пробки, настоящий бич столицы Татарстана. Несмотря на широкие автомагистрали и современные развязки, вечерами улицы Казани, особенно ведущие к спальным микрорайонам, погружаются в транспортный коллапс.
Метро в Казани небольшое, всего одна ветка, и автору этих строк оно показалось темным, некрасивыми, расстроило отсутствие внятной навигации на станциях и длинные интервалы между поездами.
«В метро Казани на всех станциях царит ужасный затхлый запах. Не знаю, в чем причина, первый раз я даже маску надела как подобает, потому что прямо чувствовала тяжесть воздуха при каждом вздохе. Все разы, которые я спускалась в метро, мне приходилось контролировать рвотные рефлексы, уж простите за подробности. А учитывая, что частота поездов здесь не так высока, как в питерском метро, ожидание подчас было очень неприятно», — дополняет пользователь сервиса Otzovik из Сакнк-Петербурга с ником Litto.