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Смертельная авария под Новосибирском: разбиты два «японца»

23 июля 2023, 07:41
Фото: пресс-служба ГИБДД по НСО
Причиной аварии стало некое препятствие на дорожном полотне
ДТП со смертельным исходом произошло рано утром в воскресенье в Искитимском районе

Около 7 утра в воскресенье, 23 июля, на 57 километре трассы Р-256 в Искитимском районе Новосибирской области следовавший со стороны Барнаула в Новосибирск автомобиль Toyota Prius наехал на препятствие, машину выбросило на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с Mitsubishi Outlander. После удара Mitsubishi выбросило с дороги, и автомобиль врезался в опору освещения, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

В результате 38-летний водитель Toyota травмирован, его 40-летний пассажир погиб.

Дорожные инспекторы не уточняют, что за препятствие стало причиной трагической аварии, и как оно оказалось на дороге.

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#Погиб#ДТП#Авария#Происшествия#Новосибирская область
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