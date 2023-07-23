Около 7 утра в воскресенье, 23 июля, на 57 километре трассы Р-256 в Искитимском районе Новосибирской области следовавший со стороны Барнаула в Новосибирск автомобиль Toyota Prius наехал на препятствие, машину выбросило на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с Mitsubishi Outlander. После удара Mitsubishi выбросило с дороги, и автомобиль врезался в опору освещения, сообщили в региональном управлении ГИБДД.