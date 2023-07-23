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Published Сегодня, 07:41
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Около 7 утра в воскресенье, 23 июля, на 57 километре трассы Р-256 в Искитимском районе Новосибирской области следовавший со стороны Барнаула в Новосибирск автомобиль Toyota Prius наехал на препятствие, машину выбросило на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с Mitsubishi Outlander. После удара Mitsubishi выбросило с дороги, и автомобиль врезался в опору освещения, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
В результате 38-летний водитель Toyota травмирован, его 40-летний пассажир погиб.
Дорожные инспекторы не уточняют, что за препятствие стало причиной трагической аварии, и как оно оказалось на дороге.