Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
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Updated Сегодня, 09:49
Согласно проекту планировки новых территорий в северной части Новосибирска, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации города, в перспективе Заельцовский и Калининский район ждет серьезное развитие транспортной инфраструктуры.
На период после 2030 года предусмотрено строительство магистральной улицы общегородского значения, которая соединит ул. Богдана Хмельницкого с Красным проспектом и Мочищенским шоссе. Запланировано продление Красного проспекта в северном направлении от ул. Аэропорт до ул. Краузе.
Параллельно с продолжением Красного проспекта планируется продление ленинской линии метрополитена. На пересечении Красного проспекта и улицы Георгия Колонды намерены построить станцию метро «Северная». Еще две перспективных станции, запланированные далее, носят название «Авиационная» и «Космическая».
При этом ранее вице-премьер Марат Хуснуллин скептически высказывался о строительстве новых станций метро в городах-миллионниках. Крупный инфраструктурный кредит на продолжение существующих линий подземки выделен Москвой только Нижнему Новгороду.
А депутат Госдумы Ренат Сулейманов в интервью Atas.info позже сообщил, что решение о выделении федеральных денег на строительство метро принято на уровне президента и средства получат только Челябинск и Красноярск