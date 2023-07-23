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Строительство станций метро «Авиационная» и «Космическая» спланировали в Новосибирске

23 июля 2023, 09:47
Фото: atas.info
О строительстве метро в Новосибирске можно рассуждать только теоретически
Мэрия Новосибирска опубликовала проект перспективной планировки территорий в Заельцовском и Калининском районах. Согласно документу, запланировано появление новых станций метро и автомагистралей в северном направлении

Согласно проекту планировки новых территорий в северной части Новосибирска, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации города, в перспективе Заельцовский и Калининский район ждет серьезное развитие транспортной инфраструктуры.

На период после 2030 года предусмотрено строительство магистральной улицы общегородского значения, которая соединит ул. Богдана Хмельницкого с Красным проспектом и Мочищенским шоссе. Запланировано продление Красного проспекта в северном направлении от ул. Аэропорт до ул. Краузе.

Параллельно с продолжением Красного проспекта планируется продление ленинской линии метрополитена. На пересечении Красного проспекта и улицы Георгия Колонды намерены построить станцию метро «Северная». Еще две перспективных станции, запланированные далее, носят название «Авиационная» и «Космическая».

При этом ранее вице-премьер Марат Хуснуллин скептически высказывался о строительстве новых станций метро в городах-миллионниках. Крупный инфраструктурный кредит на продолжение существующих линий подземки выделен Москвой только Нижнему Новгороду.

А депутат Госдумы Ренат Сулейманов в интервью Atas.info позже сообщил, что решение о выделении федеральных денег на строительство метро принято на уровне президента и средства получат только Челябинск и Красноярск

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#Метро#Строительство#План#Транспорт#Новосибирск
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