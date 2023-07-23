По словам активистки, на сайте отсутствуют акты технического состояния значительного количества объектов, хотя по закону представители Госинспеции должны проверять подведомственные им памятники не реже, чем раз в пять лет. Но либо документы не опубликованы, либо проверки не проводили. В этом случае показательна история со зданием на Державина, 4, входящим в ансамбль комплекса «Кузбассуголь». Свежая ссылка ведет на результаты обследования здания еще в 1996 году. В то время, как после пожара в 2001, памятник не восстановили, а перестроили по современному проекту, фактически уничтожив историческую постройку.