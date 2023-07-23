Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
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Updated Сегодня, 07:23
Гражданская активиста из Новосибирска Елена Гавровская в ходе изучения актов технического состояния объектов, внесенных в реестр культурного наследия регионального и федерального значения, которые выложены в открытом доступе на сайте Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области, пришла к неутешительным выводам.
«Я еще не закончила, но уже прихожу к выводу, что инспекция, как структура, даже не входящая в региональное министерство культуры, никем не проверяется. Мои обращения в Минкульт России о катастрофическом состоянии объектов регионального значения переадресовывались без проверки в фактов в регион, так что и Москва тут умывает руки», — сообщила Елена Гавровская.
По словам активистки, на сайте отсутствуют акты технического состояния значительного количества объектов, хотя по закону представители Госинспеции должны проверять подведомственные им памятники не реже, чем раз в пять лет. Но либо документы не опубликованы, либо проверки не проводили. В этом случае показательна история со зданием на Державина, 4, входящим в ансамбль комплекса «Кузбассуголь». Свежая ссылка ведет на результаты обследования здания еще в 1996 году. В то время, как после пожара в 2001, памятник не восстановили, а перестроили по современному проекту, фактически уничтожив историческую постройку.
Встречаются случаи искажения адресов, по которым расположены памятники. Так, например, инспекция выкладывает результаты обследования задания по улице Дуси Ковальчук, 1. Однако по этому адресу расположено современное трехэтажное административное здание. В то время, как памятник истории, контора мясохладобойни, о котором идет речь, находится на Дуси Ковальчук 1а.
Есть в актах пометки и о том, что у части строений, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, невозможно установить собственника.
«Ну как можно не знать, кому принадлежит, например, Вспомогательное здание военно-остановочного пункта по адресу: Владимировская, 2? Это шутка юмора такая? Так какие меры были приняты для того, чтобы остановить разрушение, если даже не попытались установить хозяина?», — возмущается Гавровская.
А в случае с двухэтажным деревянным зданием на Урицкого, 21, и вовсе, по мнению активистки, можно говорить о прямом подлоге. Инспекция выкладывает акты проверки строения, в то время, как на его месте давно стоит 16-этажный дом.
«Прошу и требую полной ревизии, аудита, проверки всего списка объектов культурного наследия Новосибирской области», — резюмирует Гавровская.
По ее мнению, инициировать проверку должен губернатор, поскольку назначение Елены Макавчик на пост руководителя региональной Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия — его кадровое решение.
Редакция Atas.info подготовила запрос в Госинспекцию с просьбой прокомментировать выводы общественницы.