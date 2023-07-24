atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:31

Published Сегодня, 08:31

Modified Сегодня, 08:33

Updated Сегодня, 08:33

Изображение материала

26-летний боец с позывным «Дава» из Новосибирской области погиб в зоне СВО

24 июля 2023, 08:31
Фото: газета Кыштовского района "Правда севера".
Сибиряк получил ранение
26-летний боец Давид Гнездовский из Кыштовского района Новосибирской области погиб на Донбассе, после того как был серьезно ранен в зоне СВО.

26-летний Давид Гнездовский, житель Кыштовки в Новосибирской области, погиб на Донбассе. У него были серьезные ранения, и его не смогли спасти в Луганской больнице.

Мужчина родился в Куйбышеве, но учился в селе Кыштовка, в местной школе №1 до 2014 года. После окончания 11 класса он переехал в Новосибирск.

Доброволец из Новосибирска с позывным «Дава» скончался после тяжелых ранений на СВО
Узнать подробнее

В 2015 году он отправился на службу в войска 40-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. После армии он поступил в Новосибирский государственный аграрный университет на факультет «Право и организация социального обеспечения» и получил специальность юриста. С 2022 по 2023 год он служил в новосибирской Росгвардии.

6 марта 2023 года Давид принял решение добровольно пойти на службу снайпером в зону СВО. Там он получил кличку «Дава». Известно, что он участвовал в боях под Авдеевкой, где получил ранение.

10 июня его эвакуировали из города Артемовска в госпиталь Луганска со множественными осколочными ранениями, где он впоследствии скончался. Об этом сообщили в газете Кыштовского района «Правда севера».

Похороны Давида Гнездовского состоялись 29 июня на Клещихинском кладбище в Новосибирске. Боец был посмертно награжден орденом Мужества.

Опубликованы фото погибших бойцов СВО из Новосибирской области в июле 2023
Узнать подробнее
Читайте также:
«Папа, я ранен на СВО» — боец из Кыштовки Иван Мисюкевич рассказал о ранении
#Кыштовка#Общество#Спецоперация#18+#Погиб#Участник СВО#Зона СВО#Новосибирская область#Эмилия Губарева
Подпишитесь
В центре Новосибирска толпа женщин в красных платьях устроила танцевальный флешмоб
Сегодня, 02:46
Жара до +30 °С снова накроет Новосибирскую область
Сегодня, 03:38
Полные багажники: новосибирцы после дождей собирают богатый урожай грибов летом 2023
Сегодня, 02:27
2 188 домов остались без горячей воды в Новосибирске из-за выявленных дефектов
Сегодня, 03:59
Революционное открытие. Ученые из Новосибирска и Китая создали нанокапсулы для лечения рака
Сегодня, 02:11
Мэру Локтю внесли представление за разбитые дороги и забитые ливневки в Новосибирске
Сегодня, 01:46