26-летний боец с позывным «Дава» из Новосибирской области погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
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26-летний Давид Гнездовский, житель Кыштовки в Новосибирской области, погиб на Донбассе. У него были серьезные ранения, и его не смогли спасти в Луганской больнице.
Мужчина родился в Куйбышеве, но учился в селе Кыштовка, в местной школе №1 до 2014 года. После окончания 11 класса он переехал в Новосибирск.
В 2015 году он отправился на службу в войска 40-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. После армии он поступил в Новосибирский государственный аграрный университет на факультет «Право и организация социального обеспечения» и получил специальность юриста. С 2022 по 2023 год он служил в новосибирской Росгвардии.
6 марта 2023 года Давид принял решение добровольно пойти на службу снайпером в зону СВО. Там он получил кличку «Дава». Известно, что он участвовал в боях под Авдеевкой, где получил ранение.
10 июня его эвакуировали из города Артемовска в госпиталь Луганска со множественными осколочными ранениями, где он впоследствии скончался. Об этом сообщили в газете Кыштовского района «Правда севера».
Похороны Давида Гнездовского состоялись 29 июня на Клещихинском кладбище в Новосибирске. Боец был посмертно награжден орденом Мужества.