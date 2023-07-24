26-летний боец с позывным «Дава» из Новосибирской области погиб в зоне СВО

В 2015 году он отправился на службу в войска 40-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. После армии он поступил в Новосибирский государственный аграрный университет на факультет «Право и организация социального обеспечения» и получил специальность юриста. С 2022 по 2023 год он служил в новосибирской Росгвардии.