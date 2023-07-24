Будь готов — на Сахалине инструкторы прошли военно-спортивную подготовку

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
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Updated Сегодня, 06:27
Первые сборы в рамках проекта проходили на Успеновском полигоне в Анивском районе. Сахалинцы учились маскироваться, выживать в лесу, строить укрепления, оказывать первую медицинскую помощь, обращаться с оружием. Инициаторами подобных обучений стали ветеранские и патриотические организации региона.
Сертификаты об успешном прохождении первых инструкторских сборов в рамках проекта «Будь готов!» сахалинцам вручил губернатор Валерий Лимаренко.
«Мы живем в приграничном регионе. Это накладывает на нас особую ответственность. Каждый мужчина должен быть способен при необходимости дать отпор неприятелю, чтобы защитить свой дом и своих близких. Прохождение инструкторских сборов никак не отразится на привычном укладе жизни сахалинцев и курильчан. Уже сегодня они вернутся домой к семьям и приступят к своей обычной работе», — отметил Валерий Лимаренко.
«За короткое время бойцы освоили обширную программу и научились действовать в разных ситуациях. Как обустроить окоп, землянку или блиндаж? Как управлять беспилотником? Даже если эти знаниях никогда не будут применяться в горячих точках, они будут полезны в жизни», — рассказал инструктор проекта «Будь готов!», председатель правления регионального отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана и СВО» Станислав Калентьев.
Выпускники первых инструкторских сборов уже начали обучать своих земляков в районах области. Правительство Сахалинской области обеспечило участников сборов необходимой экипировкой, которая используется и в дальнейшей работе инструкторов.
«Чтобы присоединиться к проекту „Будь готов!“, необходимо обратиться в районную администрацию. В приемной главы направят к ответственному специалисту. В районах обучение будет организовано на базе отделений ДОСААФ, образовательных и спортивных учреждений, на полигонах, если таковые есть в муниципалитетах», — пояснил руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области Дмитрий Смекалов.
Участники сборов присоединятся к фестивалю авиации и музыки «Крылья Сахалина», который был возрожден по инициативе главы региона. А осенью этого года планируется повторить инструкторские сборы на Успеновском полигоне. Планируется, что всего до конца года около 8 тысяч желающих из всех районов смогут пройти военно-спортивную подготовку.