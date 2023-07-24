Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Попытка атаки беспилотниками была пресечена средствами радиоэлектронной борьбы, сообщают «Новые известия». Беспилотник, атаковавший бизнес-центра на проспекте Лихачева, привел к повреждению оконных стекол — на площади 50 кв. м. зафиксированы осколки стекла на 17 и 18 этажах бизнес-центра. Второй беспилотник был обнаружен по адресу Комсомольский проспект, 17. На тротуаре возле здания также видны осколки стекол, в здании выбиты окна.
В процессе нейтрализации беспилотников в Москве временно перекрыли движение на выезд по Комсомольскому проспекту и по проспекту Лихачева. На месте работали экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов.
Ранее мы писали о том, что бизнесмену, незаконно запускавшему беспилотник в Новосибирске, назначили штраф.