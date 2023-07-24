Попытка атаки беспилотниками была пресечена средствами радиоэлектронной борьбы, сообщают «Новые известия». Беспилотник, атаковавший бизнес-центра на проспекте Лихачева, привел к повреждению оконных стекол — на площади 50 кв. м. зафиксированы осколки стекла на 17 и 18 этажах бизнес-центра. Второй беспилотник был обнаружен по адресу Комсомольский проспект, 17. На тротуаре возле здания также видны осколки стекол, в здании выбиты окна.