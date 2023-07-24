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Что известно об атаке беспилотников на нежилые высотки в Москве утром 24 июля

24 июля 2023, 04:54
Фото: 1MI
Сегодня 24 июля в районе 4-х утра в Москве зафиксирована атака беспилотников на два нежилых высотных здания — пострадавших и серьезных разрушений нет, сообщил в телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Дроны ударили по зданиям на проспектах: Комсомольском и Лихачева.

Попытка атаки беспилотниками была пресечена средствами радиоэлектронной борьбы, сообщают «Новые известия». Беспилотник, атаковавший бизнес-центра на проспекте Лихачева, привел к повреждению оконных стекол — на площади 50 кв. м. зафиксированы осколки стекла на 17 и 18 этажах бизнес-центра. Второй беспилотник был обнаружен по адресу Комсомольский проспект, 17. На тротуаре возле здания также видны осколки стекол, в здании выбиты окна.

В процессе нейтрализации беспилотников в Москве временно перекрыли движение на выезд по Комсомольскому проспекту и по проспекту Лихачева. На месте работали экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов.

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Ранее мы писали о том, что бизнесмену, незаконно запускавшему беспилотник в Новосибирске, назначили штраф.

#Ольга Храмушкина#Беспилотники#Спецоперация#Новосибирск#Москва
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