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Где собрать ягоды в Новосибирской области в 2023 году: адреса полян малины, черники

24 июля 2023, 10:39
Фото: atas.info
Рассказываем, где собирать летнюю ягоду в июле-2023 в Новосибирской области
Жители Новосибирской области начали собирать ягоду в садах и лесах региона в конце июля 2023 года. Сейчас цветет малина, жимолость, черника — рассказываем, где можно собрать эти сочные плоды.

Сбор малины уже стартовал в «Саду Мичуринцев» на Никитина, 153. Сибирякам также предлагают на месте купить готовое ведерко с ягодой весом в 1 кг за 450 рублей. Также малина, а в придачу жимолость, крыжовник и смородина растет в питомнике «Академ-Ягода».

«Полянки с черникой можно найти в Кудряшах, в Новосибирском районе, в Первомайском, на Северном объезде. Недавно мои друзья несколько ведер черники вывезли из Караканского бора. Ягода начала цвести еще в мае, сейчас она терпкая, но при этом сочная. По-прежнему в садах растет земляника», — рассказал Atas.info садовод Лев Яковлев, -

Каждый новосибирец может собрать землянику в СХА «Сады Сибири». Готовое ведерко ягоды там продадут за 400–450 рублей.

#Алина Шефер#Ягода#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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