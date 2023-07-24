Где собрать ягоды в Новосибирской области в 2023 году: адреса полян малины, черники

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Сбор малины уже стартовал в «Саду Мичуринцев» на Никитина, 153. Сибирякам также предлагают на месте купить готовое ведерко с ягодой весом в 1 кг за 450 рублей. Также малина, а в придачу жимолость, крыжовник и смородина растет в питомнике «Академ-Ягода».
«Полянки с черникой можно найти в Кудряшах, в Новосибирском районе, в Первомайском, на Северном объезде. Недавно мои друзья несколько ведер черники вывезли из Караканского бора. Ягода начала цвести еще в мае, сейчас она терпкая, но при этом сочная. По-прежнему в садах растет земляника», — рассказал Atas.info садовод Лев Яковлев, -
Каждый новосибирец может собрать землянику в СХА «Сады Сибири». Готовое ведерко ягоды там продадут за 400–450 рублей.