Где собрать ягоды в Новосибирской области в 2023 году: адреса полян малины, черники

Сбор малины уже стартовал в «Саду Мичуринцев» на Никитина, 153. Сибирякам также предлагают на месте купить готовое ведерко с ягодой весом в 1 кг за 450 рублей. Также малина, а в придачу жимолость, крыжовник и смородина растет в питомнике «Академ-Ягода».