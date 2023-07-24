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Губернатор Травников выдвинул кандидатов в сенаторы от Новосибирской области

24 июля 2023, 10:00
Фото: пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия"
Документы в избирком Андрей Травников принес сам
Кандидат в губернаторы Новосибирской области и действующий глава региона Андрей Травников предложил три кандидатуры для выдвижения в Совет Федерации от исполнительной власти области

В список Андрей Травников включил действующего сенатора от исполнительной власти региона Владимира Городецкого, главного инфекциониста Новосибирской области Ларису Позднякову и вице-спикера областного законодательного собрания Андрея Панферова.

Также губернатор Новосибирской области подал документы для регистрации на выборы главы региона от партии «Единая Россия». Как рассказали в пресс-службе регионального отделения ЕР, он лично представил документы для регистрации, в том числе 267 подписей муниципальных депутатов и действующих глав муниципальных образований Новосибирский области.

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#Выборы#Избирком#Регистрация#Политика#Новосибирская область
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