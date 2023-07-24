В список Андрей Травников включил действующего сенатора от исполнительной власти региона Владимира Городецкого, главного инфекциониста Новосибирской области Ларису Позднякову и вице-спикера областного законодательного собрания Андрея Панферова.



Также губернатор Новосибирской области подал документы для регистрации на выборы главы региона от партии «Единая Россия». Как рассказали в пресс-службе регионального отделения ЕР, он лично представил документы для регистрации, в том числе 267 подписей муниципальных депутатов и действующих глав муниципальных образований Новосибирский области.