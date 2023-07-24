Корпорация МСП: Почти 98 млрд руб. получил сектор МСБ под «зонтичные» поручительства

Механизм «зонтичных» поручительств представляет собой инструмент, который помогает предпринимателям привлекать финансирование для своего бизнеса. Эта мера поддержки позволяет предпринимателям получать средства даже в случае, если банки без этой гарантии не предоставили бы им кредиты. Процесс получения поручительств очень удобен и прост — они выдаются вместе с кредитом в одном банковском окне, при этом предприниматели благодаря им могут соответствовать высоким требованиям банков к предоставлению залога.