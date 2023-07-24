Корпорация МСП: Почти 98 млрд руб. получил сектор МСБ под «зонтичные» поручительства

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Updated Сегодня, 10:59
Благодаря программе «зонтичных» поручительств более 8,6 тыс. предпринимателей получили государственную поддержку, причем 55% из них являются микропредприятиями, 38% — малыми и 7% — средними компаниями, пишет ria.ru.
Механизм «зонтичных» поручительств представляет собой инструмент, который помогает предпринимателям привлекать финансирование для своего бизнеса. Эта мера поддержки позволяет предпринимателям получать средства даже в случае, если банки без этой гарантии не предоставили бы им кредиты. Процесс получения поручительств очень удобен и прост — они выдаются вместе с кредитом в одном банковском окне, при этом предприниматели благодаря им могут соответствовать высоким требованиям банков к предоставлению залога.
Наибольшие объемы выданных под «зонтичные» поручительства кредитов зафиксированы в Москве (более 20 млрд рублей), Санкт-Петербурге (7,89 млрд рублей) и Воронежской области (2,496 млрд рублей). Также в пятерку лидеров вошли Алтайский край и Иркутская область с объемами 1,854 и 1,233 млрд рублей соответственно. Белгородская (1,216 млрд рублей), Калининградская (1,198 млрд рублей), Кемеровская (1,079 млрд рублей), Волгоградская (945 млн рублей) и Ивановская (660 млн рублей) области замыкают список десяти регионов с наибольшим объемом предоставленных поручительств.
По результатам первого полугодия 2023 года наиболее успешными в привлечении средств с использованием «зонтичных» поручительств стали гостиницы, предприятия общественного питания и операции с недвижимостью.
В середине июля Корпорация МСП направила 43 млрд рублей банкам-партнерам для предоставления «зонтичных» поручительств малому и среднему бизнесу в третьем квартале 2023 года. Эта сумма выросла на 43% по сравнению с предыдущим кварталом. Благодаря гарантиям корпорации предприниматели могут привлечь в партнерских банках до 86 млрд рублей кредитных средств. В настоящее время в программе участвуют 23 банка, включая региональные.
Напомним, что механизм «зонтичных» поручительств был запущен по инициативе президента РФ и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.