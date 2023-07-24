Lada Granta c женщиной и ребенком повисла на краю обрыва в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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«В Дзержинском районе Новосибирска произошла нештатная ситуация. Женщина-водитель повисла над обрывом на улице Дениса Давыдова. Сообщение о происшествии в пожарную охрану поступило в 17.57», — сообщается в официальном паблике ГУ МЧС по Новосибирской области в социальной сети «ВКонтакте».
Спасатели прибыли на место происшествия через шесть минут. Выяснилось, что сибирячка перепутала педали газа и тормоза, из-за чего машина повисла задней осью над обрывом. В этот момент на заднем сиденье находился ребенок.
Сотрудникам МЧС пришлось оперативно зафиксировать автомобиль пожарными рукавами. Из машины эвакуировали ребенка и его мать, а затем вытащили LADA Granta из обрыва. Сибирячка с малышом не пострадали, но были очень напуганы.