Lada Granta c женщиной и ребенком повисла на краю обрыва в Новосибирске

Сотрудникам МЧС пришлось оперативно зафиксировать автомобиль пожарными рукавами. Из машины эвакуировали ребенка и его мать, а затем вытащили LADA Granta из обрыва. Сибирячка с малышом не пострадали, но были очень напуганы.