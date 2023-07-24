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Lada Granta c женщиной и ребенком повисла на краю обрыва в Новосибирске

24 июля 2023, 06:31
Фото: ГУ МЧС по НСО
Сибирячка с ребенком едва не погибли
В минувшие выходные спасателям пришлось экстренно выручать мать с ребенком. Сибирячке грозила гибель в обрыве.

«В Дзержинском районе Новосибирска произошла нештатная ситуация. Женщина-водитель повисла над обрывом на улице Дениса Давыдова. Сообщение о происшествии в пожарную охрану поступило в 17.57», — сообщается в официальном паблике ГУ МЧС по Новосибирской области в социальной сети «ВКонтакте».

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Спасатели прибыли на место происшествия через шесть минут. Выяснилось, что сибирячка перепутала педали газа и тормоза, из-за чего машина повисла задней осью над обрывом. В этот момент на заднем сиденье находился ребенок.

Сотрудникам МЧС пришлось оперативно зафиксировать автомобиль пожарными рукавами. Из машины эвакуировали ребенка и его мать, а затем вытащили LADA Granta из обрыва. Сибирячка с малышом не пострадали, но были очень напуганы.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Спасатели#МЧС
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