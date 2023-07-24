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Мэру Локтю внесли представление за разбитые дороги и забитые ливневки в Новосибирске

24 июля 2023, 01:46
Фото: 1MI
Выявлены повреждения и выбоины в асфальте
Прокуратура выявила повреждения асфальта, отсутствие тротуаров и освещения, дорожных знаков и разметки, засоренность ливневых канализаций, за что было внесено представление мэру, сообщается в ведомстве.

При проведении проверки улиц Новосибирска совместно с сотрудниками ГИБДД было обнаружено множество нарушений требований безопасности дорожного движения.

Например, повреждения и ямы на дороге, отсутствие тротуаров и освещения, отсутствие дорожных знаков и разметки, а также другие нарушения. Кроме того, после сильного дождя было выявлено отсутствие и засоренность ливневых канализаций.

В связи с непринятием необходимых мер для обеспечения безопасности дорожного движения и водоотведения на городских улицах, прокурор подал представление мэру Анатолию Локтю. Устранение этих нарушений остается под контролем прокуратуры.

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