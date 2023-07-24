Мэру Локтю внесли представление за разбитые дороги и забитые ливневки в Новосибирске

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При проведении проверки улиц Новосибирска совместно с сотрудниками ГИБДД было обнаружено множество нарушений требований безопасности дорожного движения.
Например, повреждения и ямы на дороге, отсутствие тротуаров и освещения, отсутствие дорожных знаков и разметки, а также другие нарушения. Кроме того, после сильного дождя было выявлено отсутствие и засоренность ливневых канализаций.
В связи с непринятием необходимых мер для обеспечения безопасности дорожного движения и водоотведения на городских улицах, прокурор подал представление мэру Анатолию Локтю. Устранение этих нарушений остается под контролем прокуратуры.