Новосибирцы начали массово продавать бижутерию и стройматериалы на Ozon и Wildberries

Количество продавцов из Новосибирска на популярных интернет-площадках Ozon и Wildberries значительно увеличилось в июне 2023 года по сравнению с прошлым годом. С июля прошлого года на Wildberries начали продавать свою продукцию более 1,2 тысячи представителей местного бизнеса, а общее число продавцов превысило 5,8 тысячи.