Новосибирцы начали массово продавать бижутерию и стройматериалы на Ozon и Wildberries

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Published Сегодня, 02:37
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Updated Сегодня, 02:39
Количество продавцов из Новосибирска на популярных интернет-площадках Ozon и Wildberries значительно увеличилось в июне 2023 года по сравнению с прошлым годом. С июля прошлого года на Wildberries начали продавать свою продукцию более 1,2 тысячи представителей местного бизнеса, а общее число продавцов превысило 5,8 тысячи.
Оборот продаж продавцов из Новосибирской области как на Ozon, так и на Wildberries за год удвоился, согласно информации от представителей этих площадок, пишет «РБК Новосибирск».
На Wildberries наиболее резко выросли продажи товаров в категориях бижутерии (+299% по сравнению с прошлым годом), строительных материалов (+250%), товаров для садоводства (+216%), мебели (+201%) и детского питания (+167%).
Самыми востребованными товарами продавцов из Новосибирской области на Ozon в 2023 году стали авто- и мотозапчасти, товары для интерьера и декора, предметы для творчества и хобби, а также игрушки.